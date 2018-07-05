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05.07.2018 - 09:55 | | MOSKOVA (AA)

Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor

Çeyrek finalde yarın Uruguay-Fransa ve Brezilya-Belçika maçları yapılacak.

Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor
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2018 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı, yarın oynanacak 2 karşılaşmayla başlayacak.

Son 16 turunu geçerek adlarını çeyrek finale yazdıran takımların yarı finale kalma mücadelesi, iki günde yapılacak maçlarla tamamlanacak.

Çeyrek finalin ilk maçları, yarın yapılacak. Uruguay ile Fransa'nın kozlarını paylaşacağı ilk karşılaşma, Nizhny Novgorod Stadı'nda saat 17.00'de oynanacak.

Günün diğer mücadelesinde ise Brezilya ile Belçika, Kazan Arena'da saat 21.00'de karşı karşıya gelecek. Maçlar TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Turnuvanın çeyrek final turunda Avrupa'dan 6 (Fransa, Belçika, Rusya, Hırvatistan, İsveç, İngiltere) ve Latin Amerika'dan 2 (Brezilya, Uruguay) takım mücadele edecek.

Çeyrek final maçlarının tarihleri ve programı şöyle:

6 Temmuz Cuma: 17.00 Uruguay-Fransa (Nizhny Novgorod Stadı)
21.00 Brezilya-Belçika (Kazan Arena)
7 Temmuz Cumartesi: 17.00 İsveç-İngiltere (Samara Arena)
21.00 Rusya-Hırvatistan (Fisht Stadı)

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