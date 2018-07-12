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12.07.2018 - 22:00 |

Dünya Kupası'nda dopingli sporcu yok

FIFA, Rusya'nın ev sahipliğinde devam eden 2018 Dünya Kupası'nda henüz hiçbir sporcuda dopingli maddeye rastlanmadığını açıkladı.

Dünya Kupası'nda dopingli sporcu yok
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FIFA, Rusya'nın ev sahipliğinde devam eden 2018 Dünya Kupası'nda henüz hiçbir sporcuda dopingli maddeye rastlanmadığını açıkladı.

FIFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, sporculardan kupa öncesinde 2 bin 761, kupa sırasında ise 626 doping numunesi alındığı ve hiçbirinde sonucun pozitif çıkmadığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu turnuva nedeniyle ocak ayından bu yana 2 bin 37 doping testi yapıldığı ve Dünya Kupası ölçeğinde en sıkı kontrolün bu organizasyonda uygulandığı da vurgulandı.

Söz konusu numunelerin, 10 yıl boyunca saklanarak teknolojik gelişmelere göre yeniden incelenebileceği de belirtildi.

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