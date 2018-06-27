Dünya Kupası'nda erken final!

2018 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda D Grubu’nu ikinci bitiren Arjantin, C Grubu lideri Fransa ile eşleşti ve böylece turnuvanın ilk büyük eşleşmesi geldi.

D Grubu lideri Hırvatistan ise C Grubu ikincisi Danimarka’nın rakibi oldu. Fransa ile Arjantin 30 Haziran Cumartesi, Hırvatistan ile Danimarka da 1 Temmuz Pazar günü karşılaşacak.

En yaşlı kadro

Teknik direktör Jorge Sampaoli, Nijerya karşısında Arjantin adına önemli bir rakam elde etti. Arjantin’in Nijerya karşısında sahaya sürdüğü ilk 11, takım tarihinin bir Dünya Kupası maçındaki en yaşlı (30 yıl 189 gün) ilk 11’i oldu.