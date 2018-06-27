MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Kupası Haberleri Dünya Kupası'nda erken final!
27.06.2018 - 02:30 |

Dünya Kupası'nda erken final!

2018 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda D Grubu’nu ikinci bitiren Arjantin, C Grubu lideri Fransa ile eşleşti.

Dünya Kupası'nda erken final!
ABONE OL
Nijerya - Arjantin maçından fotoğraflar
Nijerya - Arjantin maçından fotoğraflar
Nijerya - Arjantin maçından fotoğraflar
Nijerya - Arjantin maçından fotoğraflarHaberin Tüm Fotoğrafları

2018 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda D Grubu’nu ikinci bitiren Arjantin, C Grubu lideri Fransa ile eşleşti ve böylece turnuvanın ilk büyük eşleşmesi geldi.

D Grubu lideri Hırvatistan ise C Grubu ikincisi Danimarka’nın rakibi oldu. Fransa ile Arjantin 30 Haziran Cumartesi, Hırvatistan ile Danimarka da 1 Temmuz Pazar günü karşılaşacak.

En yaşlı kadro

Teknik direktör Jorge Sampaoli, Nijerya karşısında Arjantin adına önemli bir rakam elde etti. Arjantin’in Nijerya karşısında sahaya sürdüğü ilk 11, takım tarihinin bir Dünya Kupası maçındaki en yaşlı (30 yıl 189 gün) ilk 11’i oldu.

    Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Transfer Haberleri | Jeroen Zoet Kimdir? Hollandalı Jeroen Zoet kaç yaşında?
      Transfer Haberleri | Jeroen Zoet Kimdir? Hollandalı Jeroen Zoet kaç yaşında?
    2. Transfer Haberleri | Lisandro Semedo kimdir? Kaç Yaşında?
      Transfer Haberleri | Lisandro Semedo kimdir? Kaç Yaşında?
    3. Transfer Haberleri | Axel Tuanzebe Kimdir?
      Transfer Haberleri | Axel Tuanzebe Kimdir?
    4. Transfer Haberleri | Florinel Coman kimdir? Romen oyuncu kaç yaşında?
      Transfer Haberleri | Florinel Coman kimdir? Romen oyuncu kaç yaşında?
    5. Transfer Haberleri | Choupo-Moting Kimdir? Kamerunlu oyuncu kaç yaşında?
      Transfer Haberleri | Choupo-Moting Kimdir? Kamerunlu oyuncu kaç yaşında?



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Transfer Haberleri | Kwadwo Asamoah kimdir? Ganalı oyuncu kaç yaşında?

    Transfer Haberleri | Kwadwo Asamoah kimdir? Ganalı oyuncu kaç yaşında?

    Transfer Haberleri | Salomon Kalou Kimdir?

    Transfer Haberleri | Salomon Kalou Kimdir?

    TFF ile Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı sona erdi

    TFF ile Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı sona erdi

    İtalya’da Miha Zajc analizi

    İtalya’da Miha Zajc analizi

    Sıradaki Haber