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18.06.2018 - 10:32 | | AA

Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan, yarın H ve A gruplarında oynanacak 3 maçla devam edecek.

Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor
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H Grubu'nda oynanacak Kolombiya-Japonya ve Polonya-Senegal karşılaşması ile ilk maçlar tamamlanırken, A Grubu'nda oynanacak Rusya-Mısır mücadelesi ile gruplardaki ikinci maçlar başlamış olacak.

Günün ilk maçında H Grubu'nun ilk karşılaşması olma özelliğini taşıyan mücadelede Kolombiya ile Japonya, Saransk şehrinde karşı karşıya gelecek. Mordovia Arena'da oynanacak mücadele, saat 15.00'te başlayacak.

Yarının ikinci maçında, başkent Moskova'daki Spartak Stadı'na oynanacak mücadelede Polonya ile ikinci kez Dünya Kupası'na katılma başarısını gösteren Senegal karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 18.00.

İlk maçında Suudi Arabistan'ı 5-0'la geçerek turnuvaya hızlı bir başlangıç yapan ev sahibi Rusya ise A Grubu'ndaki ikinci maçında Mısır ile kozlarını paylaşacak. Saint Petersburg Stadı'nda oynanacak mücadele 21.00'de başlayacak.

Mısır, gruptaki ilk maçında son dakikada yediği golle Uruguay'a 1-0 mağlup olmuştu.

A Grubu'nda Rusya ve Uruguay'ın 3'er puanı bulunurken, Mısır ve Suudi Arabistan henüz puanla tanışamadı.

Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
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