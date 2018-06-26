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26.06.2018 - 00:07 | | MOSKOVA (AA)

Dünya Kupası'nda ilk eşleşmeler belli oldu!

2018 FIFA Dünya Kupası'nda A ve B gruplarındaki maçlar tamamlandı ve son 16 turundaki ilk iki eşleşme belli oldu.

Dünya Kupası'nda ilk eşleşmeler belli oldu!
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İran - Portekiz maçından fotoğraflar
İran - Portekiz maçından fotoğraflar
İran - Portekiz maçından fotoğraflar
İran - Portekiz maçından fotoğraflarHaberin Tüm Fotoğrafları

2018 FIFA Dünya Kupası'nda A ve B gruplarındaki maçlar tamamlandı ve son 16 turundaki ilk iki eşleşme belli oldu.

Uruguay ile Portekiz

A Grubu'nu 9 puanla lider bitiren Uruguay, B Grubu'nu 5 puanla ikinci sırada tamamlayan Portekiz ile son 16 turunda eşleşti.

İspanya ile Rusya

B Grubu'nu 5 puan ve attığı gol sayısı ile lider tamamlayan İspanya ise A Grubu'nu 6 puanla ikinci bitiren ev sahibi Rusya ile son 16 turunda rakip oldu.

Maç tarihleri

Son 16 turundaki eşleşmelerin maç tarihleri de belli oldu.

Uruguay ile Portekiz'i karşı karşıya getirecek son 16 turu mücadelesi 30 Haziran Cumartesi günü saat 21:00'de Soçi'deki Fisht Stadı'nda oynanacak.

İspanya ile Rusya arasındaki karşılaşma ise 1 Temmuz Pazar günü başkent Moskova'daki Luzhniki Stadı'nda saat 17:00'de oynanacak.

30 Haziran Cumartesi

21:00 Uruguay - Portekiz (Fisht Stadı)

1 Temmuz Pazar

17:00 İspanya - Rusya (Luzhniki Stadı)

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