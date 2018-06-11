Dünya Kupası'nın en golcüleri

Macaristan, dünya kupalarının en gollü turnuvası olan 1954 İsviçre'de çıktığı 5 maçta rakip fileleri 27 kez havalandırarak, bir şampiyonada en çok gol atan takım unvanını aldı.



Macarlar, mücadele ettikleri 2. grupta Güney Kore'yi 9-0, Batı Almanya'yı 8-3 yenerek, çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Brezilya'yı, yarı finalde de uzatmalarda Uruguay'ı aynı sonuçlarla 4-2 mağlup eden Macaristan, finalde ise grupta 8 gol attıkları Almanlar'a 3-2 yenilerek şampiyonluk şansını kaçırdı.



Almanya ise aynı turnuvada 25 gol atıp, bu alanda ikinci sıraya yerleşirken, Fransa da 1958 Dünya Kupası'nda 6 karşılaşmada 23 gole imza attı.