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11.06.2018 - 12:00 |

Dünya Kupası'nın en golcüleri

Dünya kupaları tarihinde bir turnuvada en çok gol atan takım Macaristan, en çok gol yiyen ekip ise Güney Kore oldu.

Dünya Kupası'nın en golcüleri
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Macaristan, dünya kupalarının en gollü turnuvası olan 1954 İsviçre'de çıktığı 5 maçta rakip fileleri 27 kez havalandırarak, bir şampiyonada en çok gol atan takım unvanını aldı.

Macarlar, mücadele ettikleri 2. grupta Güney Kore'yi 9-0, Batı Almanya'yı 8-3 yenerek, çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Brezilya'yı, yarı finalde de uzatmalarda Uruguay'ı aynı sonuçlarla 4-2 mağlup eden Macaristan, finalde ise grupta 8 gol attıkları Almanlar'a 3-2 yenilerek şampiyonluk şansını kaçırdı.

Almanya ise aynı turnuvada 25 gol atıp, bu alanda ikinci sıraya yerleşirken, Fransa da 1958 Dünya Kupası'nda 6 karşılaşmada 23 gole imza attı.

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