Dünya Kupası'nın hayal kırıklıkları

Rusya'da 21'incisi düzenlenecek dünya kupalarında büyük başarı öykülerinin yanı sıra hayal kırıklıkları ve büyük başarısızlıklar da yaşandı.

Dünya kupalarına katılan ülkelerin 5'i bırakın puan almayı gol bile atmayı başaramadı. Kanada, Çin, Endonezya, Trinidad Tobago ve Zaire (1997'den itibaren Demokratik Kongo Cumhuriyeti), katıldıkları dünya kupalarını gol atamadan tamamladı.

El Salvador tarih yazdı!

Dünya kupalarında 9 ülke kupaları puansız kapatmak zorunda kaldı. Endonezya, Irak, Togo, Kanada, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, Haiti, Zaire ve El Salvador dünya kupalarında puan alamadı.

Puansız ayrılan ülkelerden sadece El Salvador, dünya kupalarına iki kez katıldı, diğerleri ise birer kez temsil edildi. El Salvador, iki dünya kupasında yaptığı 6 maçı da kaybederken, kalesinde 22 gol görüp, sadece 1 gol atabildi.

İskoçya 8 kez ilk turu geçemedi

Dünya kupalarına 8 kez katılmayı başaran İskoçya, bunların hiçbirinde ilk turdan yukarıya çıkamadı.

İskoçlar, katıldıkları 8 dünya kupasında da ilk tur grup maçlarında elendi. Böylece İskoçya, dünya kupaları tarihinde en çok ikinci tura çıkamayan takım unvanına sahip oldu. İskoçlar, 1954, 1958, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990 ve 1998 dünya kupalarında taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.

İrlanda Cumhuriyeti hep tur atladı

Büyük Britanya'dan bir başka takım İrlanda Cumhuriyeti ise katıldığı 3 dünya kupasında da grubundan bir üst tura çıktı.

İrlanda Cumhuriyeti, 1990, 1994 ve 2002 dünya kupalarında grubunu ikinci sırada tamamlayarak, ikinci turda mücadele etmeye hak kazandı.

1990'da son 16 turunda Romanya'yı penaltılarla 5-4 yenen İrlanda Cumhuriyeti, çeyrek finalde 1-0'lık sonuçla İtalya'ya elendi.

1994'de son 16 turunda 2-0'la Hollanda'ya elenen İrlanda Cumhuriyeti, 2002'de de yine son 16 turunda bu kez İspanya'ya penaltılarla 3-2 kaybetti.

Meksika ve Bulgaristan 6 kupada kazanamadı

Meksika ile Bulgaristan, 6 dünya kupasında maç kazanamadılar.

Dünya kupalarına 14 kez katılan ve 2 kez ev sahipliği yapan Meksika, 1930, 1950, 1954, 1958, 1966 ve 1978'de yaptığı maçlarda galibiyet yüzü göremedi.

Finallere 7 kez katılan Bulgaristan ise 1962, 1966, 1970, 1974, 1986 ve 1998'deki dünya kupalarında galibiyet alamadı.

Beraberlik takımı İtalya

Dünya kupalarına 17 kez katılan ve 4 kez şampiyon olan İtalya, finallerin en çok berabere kalan takımı oldu.

İtalyanlar yaptıkları 83 maçın 21'inde sahadan beraberlikle ayrılırken, İngiltere ve Almanya 20'şer beraberlikle ikinci sırayı paylaştı.

Meksika üst üste 9 maç kaybetti

Meksika, dünya kupalarında üst üste maç kaybetme rekorunun sahibi oldu.

Meksika, katıldığı 1930, 1950, 1954 ve 1958 dünya kupalarında üst üste oynadığı 9 maçını da kaybetti. Orta Amerika ülkesi, bu maçlarda attığı 8 gole karşın kalesinde 34 gol gördü. Meksika, 1958 Dünya Kupası'nda Galler ile 1-1 berabere kalarak, mağlubiyet serisine son verdi.

Üst üste en çok berabere kalan Belçika

Belçika, dünya kupalarında üst üste en çok berabere kalan takım unvanına sahip.

"Kırmızı Şeytanlar", 1998 ve 2002 dünya kupalarında üst üste 5 maçlarından beraberlikle ayrıldı. Belçika bu süreçte Hollanda, Meksika, Güney Kore, Japonya ve Tunus ile karşılaştı.

Bulgaristan 17 maç kazanamadı

Bulgaristan, dünya kupaları tarihinde üst üste maç kazanamama rekorunu elinde tutuyor.

Balkan ülkesi, 1962, 1966, 1970, 1974, 1986 ve 1994 dünya kupalarında üst üste 17 maç kazanamayarak, kötü bir rekora imza attı.

Bulgarlar, galibiyet hasretine 1994 Dünya Kupası'nda Yunanistan'ı 4-0 yenerek son verdi.

Bolivya ve Cezayir, üst üste 5 maçta gol atamadı

Bolivya ve Cezayir, dünya kupalarında üst üste 5 maçta gol atamayarak, kötü bir grafik çizdi.

Bolivya, 1930, 1950 ve 1994'te, Cezayir ise 1986 ve 2010'da üst üste oynadıkları 5'er maçta rakip fileleri havalandıramadı.