Dünya Kupası'nın son bileti Peru'nun

Kıtalararası play-off turu rövanş maçında Yeni Zelanda'yı 2-0 yenen Peru, 2018 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkını elde eden son takım oldu.

Peru, golsüz sona eren maçın rövanşında başkent Lima'daki Nacional Stadı'nda Yeni Zelanda'yı ağırladı.

Karşılaşmayı baştan sona üstün götüren ev sahibi Peru, 27. dakikada Jefferson Farfan ve 65. dakikada Christian Ramos'un golleriyle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Peru, Rusya'da gelecek yıl düzenlenecek FIFA Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan 32'nci ve son takım olmayı başardı.

Tarihinde beşinci kez Dünya Kupası vizesi alan Peru, son olarak 1982 yılında bu organizasyonda yer almıştı.