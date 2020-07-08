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08.07.2020 - 13:16 | | ANKARA (AA)

Dünya Pentatlon Kongresi 2021'e ertelendi

Uluslararası Modern Pentatlon Birliği (UIPM), Kasım 2020'de Çin'in Xiamen kentinde yapılması planlanan Dünya Pentatlon Kongresi'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2021'e ertelendiğini duyurdu.

Dünya Pentatlon Kongresi 2021'e ertelendi
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Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamada, "UIPM Genel Sekreteri Shiny Fang, üye modern pentatlon federasyonlarına yaptığı bilgilendirmede, Kovid-19 salgını nedeniyle dünyada oluşan güvenlik riski dolayısıyla Kasım 2020'de yapılması planlanan seçimli kongrenin ertelenmesinin mücbir bir sebep olarak ortaya çıktığını belirtti ve Dünya Pentatlon Kongresi'nin Kovid-19 nedeniyle 2021 yılına ertelendiğini bildirdi." denildi.

Öte yandan Avrupa Modern Pentatlon Konfederasyonu (ECMP) da 17-21 Eylül 2020'de Macaristan'da yapılması planlanan Büyükler Avrupa Şampiyonası ve Avrupa Modern Pentatlon Konfederasyonu Kongresi'nin de iptal edildiğini açıkladı.

Dünya Pentatlon Kongresi 2021e ertelendi

  

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