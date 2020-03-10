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10.03.2020 - 14:58 |

Dünya Ralli Şampiyonası’nda sıradaki durak Meksika

Dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası’nda 2020 sezonunun üçüncü yarışı Meksika’da koşulacak. 24-27 Eylül tarihlerinde Marmaris’e de taşınacak büyük rekabette ilk iki yarışı Red Bull sporcuları Thierry Neuville ve Elfyn Evans kazanmıştı. Meksika’da iki pilot da zafer sayısını ikiye çıkarmaya çalışacak. 6 dünya şampiyonluğu bulunan Red Bull sporcusu Sebastien Ogier ise sezonunun kendisi adına ilk birinciliğini elde etmek için parkurda olacak.

Dünya Ralli Şampiyonası’nda sıradaki durak Meksika

Motor sporları dünyasının en önemli yarışlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası’nda sezonun üçüncü yarışı Meksika’da koşulacak. 24 etap üzerinden gerçekleştirilecek rallide pilotlar 325,28 kilometresi özel olmak üzere toplamda 947,29 kilometre yol kat edecek. Guanajuato’nun etkileyici caddelerinde başlayacak olan Meksika Rallisi’nde pilotlar, sezonun en büyük yükseltilerinden biri olan 2650 metreye çıkacaklar. Meksika Rallisi, özel programlar ve canlı yayınlarla RedBull TV’den takip edilebilecek.

Dünya Ralli Şampiyonası’nda sezonun ilk iki yarışı sonunda Red Bull sporcusu Elfyn Evans 42 puanla pilotlar sıralamasında liderliği elinde tutuyor. Aynı puana sahip bir diğer Red Bull sporcusu Thierry Neuville’in ikinci basamakta yer aldığı sıralamada 6 dünya şampiyonluğu bulunan Red Bull sporcusu Sebastien Ogier ise 37 puanla üçüncü durumda.

Ogier unvanını korumak istiyor
Meksika’da kazanan son isim olan Sebastian Ogier bu sene de kazanarak kovboy unvanını korumak istiyor. 2020 sezonunda yarış galibiyeti olmayan Fransız sporcu Meksika’da sezonun ilk zaferini kazanmak için gaza basacak.

Gözler genç yıldızın üzerinde
İsveç Rallisi’nde 3. sırada bitirerek, Dünya Ralli Şampiyonası tarihinde podyuma çıkan en genç pilot unvanını kazanan Red Bull sporcusu Kalle Rovanperä ise bu başarısını Meksika Rallisi’nde yinelemek istiyor.

Büyük organizasyon bir kez daha Türkiye’de
8 yıllık bir aranın ardından 2 sezon önce Türkiye’ye geri dönen ve büyük ilgi çeken Dünya Ralli Şampiyonası bir kez daha Marmaris’te düzenlenecek. Dünya Ralli Şampiyonası’nın 10. etabına ev sahipliği yapacak Rally Turkey, 24-27 Eylül tarihleri arasında dünyanın en hızlı ve cesur pilotlarını ağırlayacak.

Dünya Ralli Şampiyonası’nda sıradaki durak Meksika

 

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