Dünya Ralli Şampiyonası’nda sıradaki durak Meksika

Motor sporları dünyasının en önemli yarışlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası’nda sezonun üçüncü yarışı Meksika’da koşulacak. 24 etap üzerinden gerçekleştirilecek rallide pilotlar 325,28 kilometresi özel olmak üzere toplamda 947,29 kilometre yol kat edecek. Guanajuato’nun etkileyici caddelerinde başlayacak olan Meksika Rallisi’nde pilotlar, sezonun en büyük yükseltilerinden biri olan 2650 metreye çıkacaklar. Meksika Rallisi, özel programlar ve canlı yayınlarla RedBull TV’den takip edilebilecek.

Dünya Ralli Şampiyonası’nda sezonun ilk iki yarışı sonunda Red Bull sporcusu Elfyn Evans 42 puanla pilotlar sıralamasında liderliği elinde tutuyor. Aynı puana sahip bir diğer Red Bull sporcusu Thierry Neuville’in ikinci basamakta yer aldığı sıralamada 6 dünya şampiyonluğu bulunan Red Bull sporcusu Sebastien Ogier ise 37 puanla üçüncü durumda.

Ogier unvanını korumak istiyor

Meksika’da kazanan son isim olan Sebastian Ogier bu sene de kazanarak kovboy unvanını korumak istiyor. 2020 sezonunda yarış galibiyeti olmayan Fransız sporcu Meksika’da sezonun ilk zaferini kazanmak için gaza basacak.

Gözler genç yıldızın üzerinde

İsveç Rallisi’nde 3. sırada bitirerek, Dünya Ralli Şampiyonası tarihinde podyuma çıkan en genç pilot unvanını kazanan Red Bull sporcusu Kalle Rovanperä ise bu başarısını Meksika Rallisi’nde yinelemek istiyor.

Büyük organizasyon bir kez daha Türkiye’de

8 yıllık bir aranın ardından 2 sezon önce Türkiye’ye geri dönen ve büyük ilgi çeken Dünya Ralli Şampiyonası bir kez daha Marmaris’te düzenlenecek. Dünya Ralli Şampiyonası’nın 10. etabına ev sahipliği yapacak Rally Turkey, 24-27 Eylül tarihleri arasında dünyanın en hızlı ve cesur pilotlarını ağırlayacak.