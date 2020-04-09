Dünya rekortmeni Donato Sabia corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

Avrupa’nın corona virüsü salgınından en çok etkilenen ülkelerinden biri olan İtalya’da şoke eden bir ölüm haberi daha geldi…

İtalyan Olimpiyat Komitesi önceki gün bir açıklama yayınlayarak olimpiyatlarda iki kez 800 metre finalisti olan 56 yaşındaki Donato Sabia’nın Covid-19 nedeniyle öldüğünü duyurdu.

Corona virüsüne yakalanan Donato Sabia İtalya’nın güneyindeki Basilicata bölgesindeki Potenza San Carlo hastanesinin yoğun bakımında tedaviye alınmıştı.

56 yaşındaki Olimpiyat sporcusu yoğun bakımda verdiği yaşam savaşını kaybetti ve dünyada corona virüsü nedeniyle hayatını kaybeden ilk olimpiyat finalisti oldu. Sabia 1984’te katıldığı 800 metre yarışında beşinci, 4 yıl sonra Seul’deki yarışta yedinci olmuştu.

30 YIL BOYUNCA DÜNYA REKORUNU KORUDU

Ünlü sporcu 1984 Göteborg’da katıldığı Avrupa Salon Şampiyonası’nda altın madalya kazanmış ve yaklaşık 30 yıl boyunca 500 metrede dünya rekorunu elinde tutmuştu.

İtalya Atletizm Federasyonu ‘olağanüstü yetenekli bir atlet ve her şeyden önce nazik bir karakter’ olarak tanımladığı sporcunun babasının da bir kaç gün önce corona virüsü nedeniyle öldüğünü açıkladı.