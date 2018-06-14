‘Dünya Rusya’yı sevecek’

CELAL UMUT EREN

Rusya Milli Takımı ve Zenit’in unutulmaz efsanelerinden Aleksandr Kerzhakov, Dünya Kupası öncesi basın mensuplarının en çok ilgi gösterdiği isimdi. Şu anda Rusya U17 Milli Takımı’nı çalıştıran Kerzhakov, Gazprom’un ‘Dostluk için Futbol’ etkinliğinde gazetecilerle buluştu.

Kerzhakov, ilk olarak Dünya Kupası’na ev sahipliği yapmanın önemini anlatarak, “Rus halkı artık futbolu seviyor, Rusya’da futbol her gün daha popüler hale geliyor. Şimdi Dünya Kupası da güzel bir hava yaratacak, güzel bir enerji olacak. İnsanlar arasında futbol ile iyi bir iletişim olacak” dedi.

Rusya’ya böylesi bir kupanın ev sahibi olmasının çok büyük getirileri olacağının altını çizen Rus futbol adamı, “Dünya Kupası ev sahipliği Rusya için büyük şans. Nasıl iyi bir ev sahibi olduğumuzu göstermek için bir fırsat. Ayrıca tüm dünyaya ne kadar güzel bir ülke olduğumuzu tanıtma şansı. Ne kadar çok kültürlü olduğumuzu, tüm ülkelerle iyi olduğumuzu gösterme şansımız var. Bunun yanında kupa için Rusya’ya gelen insanlar ülkemizi, şehirlerimizi keşfedecek, burayı sevecek. Belki sevdikleri için sonraki yıllarda yine gelmek isteyecekler, ülkemizin tanıtımı adına güzel bir fırsat. Ben dünyanın dört bir yanından gelecek insanların burayı seveceğini ve güzel anılarla ayrılacaklarını düşünüyorum” diye konuştu.

‘Her şey olabilir’

Rus Milli Takımı’nın turnuvadaki şansını da yorumlayan Aleksandr Kerzhakov, “Rusya Milli Takımı’nın önünde önemli bir fırsat var. Eğer takımımız iyi oynayabilir ve kalitesini gösterirse gruptan çıkar. Her şey tamamen bizim takıma bağlı, rakiplerden çok kendi kalitelerini göstermeliler. Rusya’nın ilk amacı gruptan çıkmak olmalı, gruptan çıktıktan sonra da önüne bakıp yeni bir hedef koymalı. Her şey olabilir” ifadelerini kullandı.

‘Takım olalım’

Rusya’nın kupada hangi yıldızının kilit rol olacağı sorusuna net ifadeler kullanan Kerzhakov, milli takımın ne demek olduğuna değindi. Eski Rus futbolcu, “Dünya Kupası gibi bir turnuvada ve milli takımda takım oyunu çok önemlidir. Bana göre takımımızda ekstra bir yıldız yerine takım oyunu önde olmalı, takım halinde hareket etmeliyiz” dedi.

Milli takım efsanesi



Aleksandr Kerzhakov, Rusya Milli Takımı için adeta bir efsane. Milli takım tarihinde çıktığı 90 maçta 30 gol atıp, tüm zamanların en golcü rekorunu kazanan Kerzhakov, bugün dahi en önemli isimlerden. 2017 yılında futbola veda eden unutulmaz yıldız, 2002 ve 2014 Dünya Kupası ile EURO 2012’de ülkesine hizmet etti. Ayrıca Zenit için de çok özel bir isim olan Kerzhakov’un jübilesinde 11 numaralı forması emekli edilmişti. Rus isim, Zenit ile 12 yılda 120 gol attı, 3 lig şampiyonluğu dahil 8 kupa kazandı ve bir kez de gol kralı oldu.