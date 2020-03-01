Dünyanın gözü Madrid’de

Dünya futbolunun gelmiş geçmiş en büyük derbisi olarak anılan ‘El Clasico’ bu akşam Madrid’de Santiago Bernabeu’da TSİ 23.00’da oynanacak. 26. hafta maçlarının oynandığı La Liga’da zirveyi yakından ilgilendiren Real Madrid ile Barcelona mücadelesini D Smart naklen yayınlayacak. Bu dev karşılaşma tüm dünyada takip edilecek. 182 ülkede 650 milyondan fazla kişinin seyredeceği ifade edilen derbide heyecan yine dorukta olacak. Ayrıca yapılan açıklamalarda; La Liga yönetimiyle işbirliği kurulduğu, 4K verilecek yayında en son teknolojinin kullanacağı bildirildi.

La Liga’da 25 hafta sonunda 55 puanla lider olan Barcelona, 53 puanla ikinci sıradan gelen Real Madrid’e konuk olacak. Ev sahibi Real Madrid’de takımın yıldızı Eden Hazard sakatlığı nedeniyle sahada yer alamayacak. Barcelona’da da Luis Suarez ve Jordi Alba sakatlıkları yüzünden forma giyemeyecek.

Bu zamana kadar La Liga’da oynanan maçlarda iki takım da 72 galibiyet alırken, 35 maç berabere bitti. Bernabeu’da yapılan karşılaşmalarda ise Real Madrid’in galibiyetlerde 52’ye 22 üstünlüğü bulunuyor, 15 müsabaka da berabere tamamlandı.