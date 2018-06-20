Dünyanın konuştuğu fotoğraf! Beğeni yağmuru....

Şölen havasında geçen 2018 Dünya Kupası'nda renkli taraftar görüntüleri dikkat çekiyor.

Kolombiya ve Meksikalı taraftarın dev ekrandan maçı izlemesi için Mısırlı engelli futbolseveri yukarı kaldırdığı fotoğraf, çok konuşuldu.

Sosyal medyada paylaşılan bu anlamlı kare, adeta beğeni yağmuruna tutuldu.