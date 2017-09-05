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05.09.2017 - 15:33 |

Dünyanın konuştuğu hareket! FIFA'dan ceza geliyor...

Dele Alli'nin Slovakya maçında yaptığı orta parmak hareketi, başını ağrıtacak. FIFA'nın bu hareketinden dolayı Dele Alli'ye, hakeme ya da Kyle Walker'a karşı yapmış olsun fark etmez, ceza vermesi bekleniyor. Nitekim FIFA'dan yapılan açıklamada olayla ilgili delillerin toplandığı şu anda başka yorum yapılamayacağı belirtildi.

Dünyanın konuştuğu hareket! FIFA'dan ceza geliyor...
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İngiltere Milli takımı oyuncusu Dele Alli'nin Slovakya'yla oynanan Dünya Kupası grup elemeleri maçında müsabakanın hakemine orta parmağını gösterdiği görüntüler ortaya çıkmıştı.

İngiliz basını başka bir açıdan olayı gösteren bir video daha ortaya çıkararak Tottenham'lı oyuncu Dele Alli'nin parmağını hakem Clerment Turpin'e değil bu yıl Manchester City'ye transfer olan eski takım arkadaşı Kyle Walker'a gösterdiğini iddia etti.

FIFA'nın bu hareketinden dolayı Dele Alli'ye, hakeme ya da Kyle Walker'a karşı yapmış olsun fark etmez, ceza vermesi bekleniyor. Nitekim FIFA'dan yapılan açıklamada olayla ilgili delillerin toplandığı şu anda başka yorum yapılamayacağı belirtildi.

İngiltere'nin Slovakya'yı 2-1 mağlup ettiği maçta gerçekleşen olayla ilgili konuşan İngiltere menajeri Gareth Southgate, Dele Alli'nin suçlamaları reddettiğini söyledi.

İddiaya göre bu hareket Dele Alli ile Kyle Walker arasında bir çeşit özel şakalaşma. Dele Alli de bir tweet atarak bu hareketinin hakeme karşı olmadığını, Kyle Walker'a şaka olarak yaptığını söyledi.

(CnnTürk)

Dünyanın konuştuğu hareket FIFAdan ceza geliyor...

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