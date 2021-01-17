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17.01.2021 - 13:16 |

Dünyayı şaşırtan görüntü: ’Görünmez bir rakip!’

Kar denince akla ilk gelen ülkelerden Ukrayna'da basın, Başakşehir-Sivasspor maçında ortaya çıkan tabloyu şaşkınlıkla karşıladı.

Dünyayı şaşırtan görüntü: ’Görünmez bir rakip!’
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Onur Dinçer - Skorer Dış Haberler

Süper Lig’de 1-1 beraberlikle sona eren Başakşehir-Sivasspor maçında ortaya çıkan tablo, ülke dışında da yankı buldu. Kar yağışı ve beyaz zeminde oynanan maçtaki görüntüler, kar denince akla ilk gelen ülkelerden biri olan Ukrayna’da haberlere konu oldu.

Kar yağışının etkisiyle sahanın beyaz büründüğüne dikkat çeken Ukraynalılar, konuk ekip Demir Grup Sivasspor’un maç için beyaz formayla sahada olduğuna dikkat çektiler. Maçtan bir kare ile yayınladıkları haberde bu durumun altını çizerek “Sahada rakip var mıydı? Türk takımı sahaya beyaz formayla çıktı ve sahada görünmez hale geldi” başlığını kullandılar.

Dünyayı şaşırtan görüntü: ’Görünmez bir rakip’

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