Durant-Curry şov! LeBron'a acımadılar: 2-0

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) finalinde Golden State Warriors, sahasında Cleveland Cavaliers'ı 132-113 mağlup ederek seriyi 2-0'a getirdi.



Oracle Arena'da Cavaliers'ı ağırlayan Warriors, ilk periyodunu 40-34 önde bitirdiği karşılaşmanın devre arasına da 67-64 üstün girdi. İkinci devrede farkı açan ev sahibi takım, üçüncü çeyreğini 102-88 üstün tamamladığı mücadeleden 132-113 galip ayrılarak seriyi 2-0 yaptı.



Evinde oynadığı ilk iki maçı kazanan ve saha avantajını koruyan Warriors, bu sezon play-off'larda henüz kaybetmeyerek 14'te 14 yaptı. Warriors'ta Kevin Durant ve Stephen Curry ikilisi, Cavaliers karşısında kaydettikleri 65 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Durant'in 33 sayı, 13 ribaunt, 6 asist, 5 blok, 3 top çalmayla tamamladığı karşılaşmada, Curry ise 32 sayı, 11 asist, 10 ribauntla "triple-double"lık performans sergiledi.



Cavaliers'ta LeBron James'in 29 sayı, 14 asist, 11 ribauntluk "triple-double"ı mağlubiyeti engelleyemedi. Konuk ekipte Kevin Love 27, Kyrie Irving ise 19 sayı attı.



NBA tarihinde ilk kez finaldeki iki takımdan da birer oyuncu karşılaşmayı "triple-double" ile tamamladı. LeBron James ise NBA finalinde en fazla "triple-double" yapan oyuncu (8) Magic Johnson'ı yakaladı.



Serinin üçüncü maçı, Cavaliers'ın ev sahipliğinde çarşamba gününü perşembeye bağlayan gece TSİ 04.00'te oynanacak.



Muhabir : Mutlu DemirtaştanYayınlayan : Kemal Çolak