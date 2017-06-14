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14.06.2017 - 02:30 |

Durant’ı aldı, kupayı kaptı!

Kyrie Irving, LeBron James ve Kevin Love’dan oluşan Cavaliers üçlüsüne karşı kadrosunu Kevin Durant ile takviye eden Golden State, yıldız ismin parladığı maçla NBA şampiyonu oldu.

Durant’ı aldı, kupayı kaptı!
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NBA’de 2016-17 sezonunun şampiyonu Golden State Warriors oldu. Final serisinde konuk ettiği son şampiyon Cleveland Cavaliers’ı 129-120 mağlup eden Golden State, seride durumu 4-1’e getirerek kupayı kaldırdı.

Karşılaşmanın ilk periyodunu Cavaliers, 37-33 üstün tamamlasa da, Warriors ikinciyi 71-60 önde bitirdi, üçüncü çeyrekte de 98-93 üstündü. Karşılaşmayı 39 sayı, 7 ribaunt ve 5 asist ile tamamlayan Kevin Durant, NBA final serisinin en değerli oyuncusu seçildi. Durant, final serisindeki 5 maçta 35,2 sayı, 8,4 ribaunt ve 5,4 asist ortalamalarıyla takımını şampiyonluğa ulaştıran isimlerin başında geldi.

Golden State Warriors’ın, 2016’da kaptırdığı unvanı Cleveland Cavaliers’tan almasındaki en büyük etken, yükselen ücret tavanı sayesinde kadrosuna katabildiği yıldız oyuncu Kevin Durant oldu. Steve Kerr’in başantrenörlüğünü yaptığı Warriors, ikisi son üç sezonda olmak üzere tarihindeki beşinci şampiyonluğu elde etti.

LeBron ne yapsın!
Golden State’in ligi domine eden basketbolu rakamlara da yansıdı. NBA play-off’larında 15’te 15 yapan ilk takım olan Warriors, play-off’ları 16-1’lik seriyle tamamlayarak Philadelphia 76ers (1983) ve Los Angeles Lakers’tan (2001) sonra bunu başaran üçüncü kulüp oldu. Bu sezonki son 33 karşılaşmanın 31’ini kazanan Warriors’ın ezici üstünlüğünün karşısında, maç başına ürettiği 33,6 sayı, 12 ribaunt, 10 asistle bir NBA final serisini triple-double ortalamayla bitiren ilk oyuncu olan LeBron James bile duramadı.

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