Durica darbeyi abartmadı!

Trabzonspor’un yeni transferi Jan Durica’yı ikna etmenin kolay olmadığı belirlendi. 15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişiminin, bitti gözüyle bakılan transferde pürüzlerin ortaya çıkmasına neden olduğu tespit edildi. Bonservisi elinde olan oyuncuya başka teklifler de olmasına karşın, Türkiye’yi tercih etmesi sağlandı.

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta’nın kendisini ikna eden kişi olduğunu belirten, Durica, eşiyle birlikte konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. 34 yaşındaki futbolcu, “Kulüp başkanı bana darbe girişimini çok abartmamak gerektiğini söyledi. Trabzon’da ailemle birlikte huzurlu bir yaşantı sürmem için herşeyi yapacaklarının teminatını verdi” şeklinde konuştu.

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Transfer kararını birlikte aldıklarını belirten oyuncunun eşi Magdalena Sebestovou ise konuyla ilgili şunları söyledi: “Artık dünyanın her yeri tehlikeli. Bunu kafaya takacak olsaydım, evden çıkmamam gerekirdi. Darbenin ardından ortalığın sakinleştiğini duyduk. Bir de biz İstanbul ya da Ankara’ya gitmiyoruz. Buralar küçük şehirlerden daha tehlikeli.”

Bonservisi elinde olan Jan Durica’yı isteyen kulüplerin İtalya’nın Atalanta, Almanya’nın Werder Bremen ve Çek Cumhuriyeti’nin Sparta Prag ekipleri olduğu öğrenildi. Deneyimli hoca Yanal’ın Trabzonspor’un başında bulunmasının da oyuncunun kararını etkilediği ifade edildi.