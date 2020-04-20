Duyurdular! Anadolu Efes, Shane Larkin'in sözleşmesini uzattı

Anadolu Efes'te geleceği merak edilen Shane Larkin ile ilgili yeni gelişme yaşandı.

SDNA'nın haberine göre Larkin, sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattı. Anadolu Efes yıldız basketbolcuya bu süreçte 7.7 milyon dolar ödeyecek. Yıldız isim buna göre ilk yıl 3.7, ikinci yıl için ise 4 milyon dolar kazanacak

Shane Larkin ile yapılan iki yıllık sözleşmede NBA'e çıkış maddesinin de olduğu kaydedildi.

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