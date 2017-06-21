Dwight Howard takasla Charlotte Hornets'a gitti

Hornets'tan yapılan açıklamaya göre, anlaşma sonucu Marco Belinelli, Miles Plumlee'nin yanı sıra 2017 draftında 41. sıradan seçme hakkını Hawks'a veren Hornets, Dwight Howard ve bu yıl 31. sıra draft hakkına sahip oldu.

Hornets, 31 yaşındaki Howard'ın Orlando Magic, Los Angeles Lakers, Houston Rockets ve Atlanta Hawks'tan sonra NBA'de oynayacağı 5. takım olacak.

2004 draftı bir numarası Howard, 8 kez all-star, 3 kez yılın en iyi savunmacısı seçildi, 5 kez de ribaunt krallığını elde etti.

NBA kariyerinde maç başına 17,5 sayı, 12,7 ribaunt, 2 blok üreten Howard, 2016-17 sezonunda ise 13,5 sayı ve 12,7 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.

2009 All Star smaç yarışmasına Superman kostümüyle katılan Howard hem şampiyon olmuş hem de yaptığı smaçlarla hafızalara kazınmıştı.