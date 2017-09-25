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25.09.2017 - 10:53 |

Dwyane Wade serbest oyuncu oldu

Chicago Bulls, yüksek maaşı sebebiyle takımdan göndermek istediği Dwyane Wade ile sonunda anlaşmaya vardı. Yıldız oyuncu sözleşmesini feshetti. Yıldız oyuncunun hangi takıma gideceği ise merak ediliyor.

Dwyane Wade serbest oyuncu oldu
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Chicago Bulls, yüksek maaşı sebebiyle takımdan göndermek istediği Dwyane Wade ile sonunda anlaşmaya vardı. Yıldız oyuncu sözleşmesini feshetti. Yıldız oyuncunun hangi takıma gideceği ise merak ediliyor.

ESPN’in haberine göre; 23 milyon 800 bin dolarlık bir kontratı bulunan Wade, Bulls’un teklif ettiği 8 milyon dolarlık fesih bedelini kabul etti. 35 yaşındaki oyuncu artık serbest bir oyuncu oldu ve istediği takımlarla görüşme yapabilecek.

12 kez All-Star seçilen, 3 şampiyonluk yaşayan Dwyane Wade’in hangi takıma gideceği ise büyük merak konusu… Çıkan haberlere göre Wade ile Oklahoma City Thunder, Miami Heat, San Antonio Spurs ve Cleveland Cavaliers ilgileniyor.

Yıldız basketbolcuya Heat 4.2 milyon dolar, Spurs 3.3 milyon dolar, Cavaliers 2.5 milyon dolar ve Thunder 2.3 milyon dolarlık kontratlar önerebilir. Wade’in ise yakın arkadaşı LeBron James ile Cavaliers’ta buluşması bekleniyor. Ancak Cavs 35 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katarsa; 10 milyon 500 bin dolarlık lüks vergisi ödemek zorunda kalacak.

Twitter hesabından Chicago Bulls taraftarına da teşekkür etmeyi unutmayan Dwyane Wade, AP haber ajansına da geleceği hakkında konuştu. Yıldız basketbolcu, “Bu gece uyuyacağım. Yarın gidebileceğim takımlar listesine bakacağım. Vereceğim karar yüzde 100 basketbol için olacak. Bana en iyi uyacak, kariyerimi en iyi şekilde devam ettirebileceğim bir takıma gideceğim” dedi. (basketball.com)

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