Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Dynamo Dresden'de karantina sonrası iki yeni vaka
22.05.2020 - 10:30 | |   ANKARA (AA) -

Dynamo Dresden'de karantina sonrası iki yeni vaka

Almanya 2. Futbol Ligi ekiplerinden Dynamo Dresden'de iki kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Dynamo Dresden'de karantina sonrası iki yeni vaka
ABONE OL

Kulüpten yapılan açıklamada, 9 Mayıs'ta iki futbolcuya yeni tip koronavirüs teşhisi konmasının ardından 14 günlük karantinaya alınan takım ve teknik ekibe yeni bir test yapıldığı, birer oyuncu ve teknik ekip üyesinde daha virüs tespit edildiği belirtildi.

Almanya temsilcisinde önceden karantinaya alınan takım ve teknik ekip antrenmanlara yarın başlayacak. Koronavirüs teşhisi konan kişiler ise 14 günlük yeni bir karantina dönemine girecek.

Almanya 2. Futbol Ligi, geçen hafta başlamasına rağmen karantinada olduğu için ilk maçına çıkamayan Dynamo Dresden, aynı gerekçeyle bu haftayı da boş geçecek. Alman ekibinin, ilk maçına 31 Mayıs'ta Stuttgart karşısında çıkması bekleniyor.

Dynamo Dresdende karantina sonrası iki yeni vaka

    Papiss Cisse'nin corona testi sırasındaki zor anları...
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Nürnberg - Erzgebirge Aue maçı Canlı Bahis ve Tek Maç seçenekleriyle Misli.com’da

    Nürnberg - Erzgebirge Aue maçı Canlı Bahis ve Tek Maç seçenekleriyle Misli.com’da

    Galatasaray, Belhanda'nın menajeri ile görüşecek!

    Galatasaray, Belhanda'nın menajeri ile görüşecek!

    Beşiktaş'ta Gökhan'ın yerine Nahuel Molina...

    Beşiktaş'ta Gökhan'ın yerine Nahuel Molina...

    Göztepe'de hedef yeniden Alper Potuk

    Göztepe'de hedef yeniden Alper Potuk

    Sıradaki Haber