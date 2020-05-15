MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerVoleybol Haberleri EczacÄ±baÅŸÄ± VitrA, ABD'li oyuncu Jordan Thompson'u transfer etti
15.05.2020 - 18:54 | | AA

EczacÄ±baÅŸÄ± VitrA, ABD'li oyuncu Jordan Thompson'u transfer etti

EczacÄ±baÅŸÄ± VitrA KadÄ±n Voleybol TakÄ±mÄ±, ABD'li Jordan Thompson'Ä± renklerine baÄŸladÄ±.Â

EczacÄ±baÅŸÄ± VitrA, ABD'li oyuncu Jordan Thompson'u transfer etti
ABONE OL

EczacÄ±baÅŸÄ± VitrA KadÄ±n Voleybol TakÄ±mÄ±, ABD'li Jordan Thompson'Ä± renklerine baÄŸladÄ±.Â 

EczacÄ±baÅŸÄ± KulÃ¼bÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ABD Milli TakÄ±mÄ±'nÄ±n 23 yaÅŸÄ±ndaki oyuncusu Thompson ile anlaÅŸma saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.Â 

Amerika Kolej Ligi yÄ±llarÄ±nÄ± Cincinnati Ãœniversitesi'nde geÃ§irdikten sonra geÃ§en sezon FenerbahÃ§e Opetâ€™te oynayan 1,93 metre boyundaki oyuncu, 2019 yÄ±lÄ±nda ABD Milli TakÄ±m formasÄ±yla FIVB Milletler Ligi sevinci yaÅŸadÄ±.

EczacÄ±baÅŸÄ± VitrA, ABDli oyuncu Jordan Thompsonu transfer etti

Arjen Robben'in Real Madrid FormasÄ±yla AttÄ±ÄŸÄ± En GÃ¼zel Goller

    Graham Potter: ''Futbol oynamaya devam etmek istiyoruz''
    daha fazla video iÃ§in

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

    Son dakika | Ahmet Nur Çebi'den corona virüs açÄ±klamasÄ±

    Son dakika | Ahmet Nur Ã‡ebi'den corona virÃ¼s aÃ§Ä±klamasÄ±

    Son dakika | Ali Koç'tan teknik direktör açÄ±klamasÄ±! 'El sÄ±kÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±k ama...'

    Son dakika | Ali KoÃ§'tan teknik direktÃ¶r aÃ§Ä±klamasÄ±! 'El sÄ±kÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±k ama...'

    EczacÄ±baÅŸÄ± VitrA, pasör Carli Lloyd ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±

    EczacÄ±baÅŸÄ± VitrA, pasÃ¶r Carli Lloyd ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±

    Caner Erkin, korona virüs test sonucunu paylaÅŸtÄ±! 'SaÄŸlÄ±ÄŸÄ±n ÅŸakasÄ± olmaz!'

    Caner Erkin, korona virÃ¼s test sonucunu paylaÅŸtÄ±! 'SaÄŸlÄ±ÄŸÄ±n ÅŸakasÄ± olmaz!'

    SÄ±radaki Haber