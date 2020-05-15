15.05.2020 - 18:54 | | AA
EczacÄ±baÅŸÄ± VitrA, ABD'li oyuncu Jordan Thompson'u transfer etti
EczacÄ±baÅŸÄ± VitrA KadÄ±n Voleybol TakÄ±mÄ±, ABD'li Jordan Thompson'Ä± renklerine baÄŸladÄ±.Â
EczacÄ±baÅŸÄ± VitrA KadÄ±n Voleybol TakÄ±mÄ±, ABD'li Jordan Thompson'Ä± renklerine baÄŸladÄ±.Â
EczacÄ±baÅŸÄ± KulÃ¼bÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ABD Milli TakÄ±mÄ±'nÄ±n 23 yaÅŸÄ±ndaki oyuncusu Thompson ile anlaÅŸma saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.Â
Amerika Kolej Ligi yÄ±llarÄ±nÄ± Cincinnati Ãœniversitesi'nde geÃ§irdikten sonra geÃ§en sezon FenerbahÃ§e Opetâ€™te oynayan 1,93 metre boyundaki oyuncu, 2019 yÄ±lÄ±nda ABD Milli TakÄ±m formasÄ±yla FIVB Milletler Ligi sevinci yaÅŸadÄ±.
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