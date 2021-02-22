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22.02.2021 - 20:00 |

Eczacıbaşı VitrA, ABD'li voleybolcu Madison Rigdon'u transfer etti

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, Sarıyer Belediyespor'un 25 yaşındaki ABD'li oyuncusu Madison Rigdon'u kadrosuna kattı.

Eczacıbaşı VitrA, ABD'li voleybolcu Madison Rigdon'u transfer etti
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Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, Sarıyer Belediyespor'un 25 yaşındaki ABD'li oyuncusu Madison Rigdon'u kadrosuna kattı.

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, ABD'li smaçör Rigdon'un sezon sonuna kadar kadroya katıldığı belirtildi.

Kulüp menajeri Nalan Ural, yaşanan sakatlıklar ve koronavirüs vakaları sebebiyle Şampiyonlar Ligi maçlarında destek olması amacıyla Rigdon'u kadrolarına kattıklarını aktararak, "Oyuncularımızın sağlıklı bir şekilde sahada yer alabilmesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Madison'ın da desteğiyle bu zor günleri hedeflerimizden kopmadan, mevcut kadromuzla atlatmayı istiyoruz. Transfer sürecindeki yardımlarından dolayı Sarıyer Belediyespor'a teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı. 

ABD'li smaçör 2014 yılında Kansas'ta başlayan kariyerini, İtalya'nın Bosca San Bernardo Cuneo takımında sürdürdü. 2020-2021 sezonunda Sarıyer Belediyespor'a transfer olan Rigdon, şimdiye kadar oynadığı Misli.com Sultanlar Ligi maçlarında 250 sayı elde etti.

Eczacıbaşı VitrA, ABDli voleybolcu Madison Rigdonu transfer etti

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