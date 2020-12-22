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22.12.2020 - 00:08 | | AA

Eczacıbaşı VitrA - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3-2

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında Eczacıbaşı VitrA, sahasında Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.

Eczacıbaşı VitrA - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3-2
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Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında Eczacıbaşı VitrA, sahasında Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.

Salon: Eczacıbaşı 

Hakemler: Erol Akbulut, Mehmet Topal 

Eczacıbaşı VitrA: Yasemin Güveli, Boskovic, Fatma Yıldırım, Beyza Arıcı, Elif Şahin, Hande Baladın (Simge Aköz, Saliha Şahin, Thompson) 

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Aslıhan Kılıç, Grothues, Janset Cemre Erkul, Meryem Boz, Vasilantonaki, Hande Korkut (Eylül Akarçeşme, Pınar Atasever, Berra Eren, Ecem Alıcı, Ezgi Bektaş)

Setler: 27-25, 19-25, 25-21, 25-27, 15-10 

Süre: 32, 28, 29, 35, 16 (140 dakika)

Eczacıbaşı VitrA - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3-2

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