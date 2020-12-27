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27.12.2020 - 23:55 | | AA

Eczacıbaşı VitrA - Beşiktaş: 3-0

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 17. haftasından ertelenen maçta Eczacıbaşı VitrA, Beşiktaş'ı 3-0 yendi.

Eczacıbaşı VitrA - Beşiktaş: 3-0
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Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 17. haftasından ertelenen maçta Eczacıbaşı VitrA, Beşiktaş'ı 3-0 yendi.

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Selçuk Görmen, Akif Altın 

Eczacıbaşı VitrA: Mirkovic, Saliha Şahin, Merve Atlıer, Melis Durul, Fatma Yıldırım, Yasemin Güveli (Melisa Memiş) 

Beşiktaş: Rida Erlalelitepe, Bengisu Aygün, Seray Altay, Derin Ezgi Taşdemir, Sude Pehlivan, Ezgi Dilik (Erce Kasapoğlu, Deniz Hakyemez, Göknur Silen) 

Setler: 25-14, 25-14, 25-22 

Süre: 77 dakika (22, 24, 31)

Eczacıbaşı VitrA - Beşiktaş: 3-0

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