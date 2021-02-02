Eczacıbaşı VitrA'nın rakibi Lokomotiv Kaliningrad
Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu'nun 2. etap ikinci maçında yarın Rusya'nın Lokomotiv Kaliningrad ekibi ile karşılaşacak.
Eczacıbaşı VitrA, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu'nun 2. etap ikinci maçında yarın Rusya'nın Lokomotiv Kaliningrad ekibi ile karşı karşıya gelecek.
Müsabaka, grupta ikinci etap maçlarının yapılacağı Rusya'nın Kaliningrad şehrindeki Yantarny Kaliningrad Spor Salonu'nda TSİ 20.00'de başlayacak.
Eczacıbaşı VitrA, ilk etapta rakibini 3-0 mağlup etmişti.
Karşılaşmalar sonucunda 5 grubun birincileri ile en iyi 3 grup ikincisi adını çeyrek finale yazdıracak.
Vakıfbank, ASPTT Mulhouse deplasmanında
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 2. etap maçında yarın Polonya'da Fransız ekibi ASPTT Mulhouse ile karşılaşacak.
Lodz Spor Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 20.00'de başlayacak.
VakıfBank, ilk etapta rakibini 3-0 mağlup etmişti.
Karşılaşmalar sonucunda 5 grubun birincileri ile en iyi 3 grup ikincisi adını çeyrek finale yazdıracak.