Eddie Newton, Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür'ün kalmasını istiyor!

Trabzonspor’da altyapıdan yetişen yıldız isimler Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür, Avrupa kulüplerinin radarında durmaya devam ediyor.



Geçen sezon Yusuf Yazıcı’yı Lille’e 17 milyon euroya satan bordo-mavililer yeni bir futbolcu ihracatına hazırlanıyor. Avrupa’nın önemli liglerindeki kulüpler hem Uğurcan hem de Abdülkadir için takiplerini sıklaştırdı.

Altyapıdan yetişip, kısa sürede A takım seviyesinde kaptanlığa kadar yükselen bu iki genç yıldız, kulübün hem gururu oluyor hem de ekonomik anlamda kaynağı.. İngiltere’de Sheffield’ın uzun süredir izlediği Uğurcan ve İtalyan kulüplerinin yakın takibinde olan Abdülkadir için resmi tekliflerin gelmesi bekleniyor.

24 yaşındaki kaleci Uğurcan 20 yaşındaki Abdülkadir, A Milli Takım için de önemli isimler..

Ancak işin diğer bir tarafı daha bulunuyor. Yeni teknik direktör Eddie Newton, kadrosundaki bu iki değerli futbolcuyu kaybetmek istemiyor.

Özellikle şampiyonluk yarışı için Uğurcan ve Abdülkadir’in çok önemli olduğunu iyi bilen Newton, transferde yerlerinin dolmasının kolay olmayacağına inanıyor. Ancak maddi gerçekler de kulübün önünde dururken, iki genç yıldızın kariyerleri ve kulübe getirecekleri ekonomik değer önemli bir detay olarak yer alıyor.