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HaberlerTrabzonspor Haberleri Eddie Newton'dan penaltı tepkisi!
02.10.2020 - 22:37 |

Eddie Newton'dan penaltı tepkisi!

Süper Lig'de Gaziantep ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da teknik direktör Eddie Newton açıklamalarda bulundu.

Eddie Newton'dan penaltı tepkisi!
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Süper Lig'de Gaziantep ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da teknik direktör Eddie Newton açıklamalarda bulundu.

"Anlayamadığımız kararlar var. Elle oynama nasıl verilmez. Penaltıyı nasıl verildiğinin anlamak mümkün değil. Elle oynamanın arkasından nasıl penaltı verilir, bunu anlamak çok zor."

"Aramızda katılacak arkadaşlar olacak. İyi bir transfer dönemi geçirdi. Aramıza katılanlarla beraber iyi bir takım olacağımıza inanıyorum."

Eddie Newtondan penaltı tepkisi

Maçın ilk yarısında çok iyi oynadıklarının söylenemeyeceğini ancak buna rağmen öne geçebilecekleri pozisyonlar da elde ettiklerini aktaran Newton basın toplantısında, "İkinci yarı golü bulunca oyuna hakimiyetimizi kurduk. Maçın seyrini ise akıl dışı karar değiştirdi. Zaten ondan sonra da skor belli oldu. Genel olarak bakacak olursak oyuncularımızın iyi oynadığını söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

 

 

 

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