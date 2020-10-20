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20.10.2020 - 10:40 | | Fanatik

Eddie Newton'ın kader maçı Fenerbahçe!

5 haftalık performansıyla beklentilerin altında kalan Eddie Newton için Fenerbahçe maçı adeta final olacak. Muhtemel yenilgi halinde İngiliz teknik direktör ile yolların ayrılması bekleniyor.

Eddie Newton'ın kader maçı Fenerbahçe!
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Trabzonspor’da hareketli günler yaşanıyor... Sezona istediği gibi başlayamayan Bordo-Mavililer’de, teknik direktör Eddie Newton’un kenardaki performansı da hayal kırıklığı yarattı. Beşiktaş ve Başakşehir’e kaybeden Trabzonspor tek galibiyetini 3. haftada Yeni Malatyaspor karşısında alırken, son maçta özellikle önemli isimlerin de yokluğunda takım çok kötü bir performans sergiledi. Yönetim, gidişatla ilgili Newton’dan rapor isterken, İngiliz teknik adam için bu haftaki Fenerbahçe maçı çok kritik olacak. Pazar günkü dev maçtan çıkacak kötü bir sonuç halinde Newton ile yolların ayrılması yüksek ihtimal.

Eksikler var ama...

Yönetim, her ne kadar takımdaki eksikler nedeniyle Eddie Newton’un gerçek oyun planını sahaya yansıtamadığını görse de oyun içindeki hamlelerde İngiliz hocanın yetersiz olduğu fikri hakim. 48 yaşındaki teknik adamın Fenerbahçe karşısında oynatacağı futbol ve alacağı skor kaderini belirleyecek.

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