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HaberlerTrabzonspor Haberleri Edgar’a izin yok!
14.01.2021 - 07:00 |

Edgar’a izin yok!

Bordo-mavili yönetim bu sezon ortaya koyduğu performansla birçok kulübün dikkatini çeken Edgar Ie konusunda kararını verdi. Başarılı futbolcunun kesinlikle satılmayacağı öğrenildi.

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Trabzonspor Yönetimi’nin hareketli günleri devam ediyor. Bir yandan istenmeyen futbolcuları satarak transfere kaynak yaratmak isteyen idareciler, bir yandan da Abdullah Avcı’nın verdiği rapor doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavili takımda ayrıca bu sezon başarılı performans gösteren ve teklifler alınan isimler için de izlenecek yol haritası belirleniyor.

Bu isimlerin başında da Ergar Ie geliyor. Geçen sezon yabancı kontenjanı nedeniyle Feyenoord’a kiralanan, yeni sezonda da taze kan olarak Karadeniz temsilcisine geri dönen Portekizli futbolcu stoper bölgesinde yaşanan sıkıntıya Vitor Hugo ile beraber ilaç olmuştu.

Yönetim bu oyuncuya gelen teklifleri değerlendirmeme kararı aldı. Edgar Ie’nin ne olursa olsun satılmayacağı bildirildi. Süper Lig’deki 17 maçta da görev alan ve en çok şans bulan isim olan bordo-mavili futbolcu takımına gol ya da asist katkısı veremese de defanstaki başarılı hamleleriyle dikkatleri çekmeyi başarmıştı.

Ligde %89 pas isabetiyle oynayan Edgar Ie, maç başına top kazanmada ise 0,9 ortalamasını tutturdu. İkili mücadele kazanma yüzdesi %69 olan Portekizli futbolcu, hava topu kazanmada 1,1 ortalama ile oynadı.

Edgar’a izin yok

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