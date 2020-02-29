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29.02.2020 - 11:17 | | İSTANBUL, (DHA)

Edin Visca, Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu ödülüne aday

İstanbul Başakşehir'in Bosnalı oyuncusu Edin Visca, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu ödülüne aday olan futbolcular arasında yer aldı.

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında 3-1 mağlup olduğu mücadelenin rövanşında sahasında Sporting CP'yi 4-1 yenerek adını son 16 turuna yazdıran ve Danimarka'nın Kopenhag ekibiyle eşleşen İstanbul Başakşehir'de Edin Visca, haftanın oyuncusuna aday gösterildi. Mücadelede 2 gol atan Visca, hem maçı uzatmaya götüren golü kaydetti, hem de uzatmada penaltıdan bir gol daha bularak takımına turu getirdi.

UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu ödülüne aday diğer oyuncular ise, Manchester United'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred, Bayer Leverkusen'in genç oyuncusu Kai Havertz ve Espanyol'un Arjantinli forvet oyuncusu Jonathan Calleri oldu.

Edin Visca, Avrupa Liginde haftanın oyuncusu ödülüne aday

Edin Visca, Avrupa Liginde haftanın oyuncusu ödülüne aday

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