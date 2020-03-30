Edin Visca bin aileye erzak yardımı yaptı

Medipol Başakşehir’in Bosna Hersekli yıldız oyuncusu Edin Visca, koronavirüs nedeniyle zor günler geçiren bin aileye erzak yardımı yaptı.

Türkiye’den ikinci vatanım diye bahseden Visca, sosyal medyasından şu açıklamayı yaptı: "Her zaman ikinci vatanım olarak gördüğüm ve 10 yıldır yaşamaktan büyük mutluluk duyduğum Türkiye’de ihtiyaç sahibi insanlara yardım etmek boynumun borcudur. Bu zor günlerin üstesinden birlikte gelmek için bin ailenin erzak ihtiyacını karşılıyorum."