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30.03.2020 - 15:14 | | İSTANBUL, (DHA) -

Edin Visca bin aileye erzak yardımı yaptı

Medipol Başakşehir'in yıldızı Edin Visca, "İkinci vatanım Türkiye'deki ihtiyaç sahiplerine yardım etmek boynumun borcu" dedi.

Edin Visca bin aileye erzak yardımı yaptı

Medipol Başakşehir’in Bosna Hersekli yıldız oyuncusu Edin Visca, koronavirüs nedeniyle zor günler geçiren bin aileye erzak yardımı yaptı.

Türkiye’den ikinci vatanım diye bahseden Visca, sosyal medyasından şu açıklamayı yaptı: "Her zaman ikinci vatanım olarak gördüğüm ve 10 yıldır yaşamaktan büyük mutluluk duyduğum Türkiye’de ihtiyaç sahibi insanlara yardım etmek boynumun borcudur. Bu zor günlerin üstesinden birlikte gelmek için bin ailenin erzak ihtiyacını karşılıyorum."

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Edin Visca bin aileye erzak yardımı yaptı

 

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