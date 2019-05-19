Edin Visca’nın tarihi gecesi

CELAL UMUT EREN

Galatasaray karşısında tarihi bir maça çıkacak Medipol Başakşehir’de bu sezon gol ve asistleriyle fark yaratan Edin Visca da kariyeri açısından çok önemli bir geceye çıkacak.

2011 yılından beri formasını giydiği kulübüyle şampiyonluk yaşamak isteyen Bosna Hersekli yıldız aslında özel bir durumda... Eski dönemki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor’da küme düşme acısı bile çeken Visca, şimdi ise ligin zirvesine çıkmaya hazırlanıyor.

Ayrıca teknik direktör Abdullah Avcı ile takım içinde en çok çalışma fırsatı bulan oyuncu olan 29 yaşındaki yıldız, ligin de artık en tecrübeli isimlerinden... 2011’den beri Abdullah Avcı’yı tanıyan tecrübeli futbolcu, 2014-15 sezonundan itibaren Başakşehir ismini alan kulübüyle de hem istikrarı hem de başarısıyla hep alkışlandı.

Sezonun en iyisi

Bugünkü Galatasaray maçında da teknik heyetin en önemli kozu olacak Visca, duygusal ve tarihi bir final oynayacak. 2012-13 sezonunda şimdiki adıyla Spor Toto 1. Lig’de de mücadele eden, 2011-12 sezonunda Türkiye Kupası’nda final oynayan, UEFA Avrupa Ligi gruplarında mücadele eden ve Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde görev alan Visca, Başakşehir tarihinin en iyi yabancı oyuncusu konumunda...

Ligde bu sezon 32 maçta 13 gol 14 asistle 27 gole direkt etki eden Edin Visca’nın performansı şampiyonluk maçında da belirleyici olacak.