Edin Visca'dan inanılmaz istatistik! 83 maçtır boş geçmiyor...

Süper Lig'in son yıllarına damga vuran oyunculardan biri Edin Visca. Son dönemde attığı goller ve yaptığı asistler ile birlikte transferde adı geçmesi ile gündeme gelen Edin Visca'nın inanılmaz bir istatistiği var.

83 haftadır aralıksız oyunuyor

Bosna Hersekli oyuncu üst üste 83 haftadır aralıksız Süper Lig'de forma giyiyor. 2017-18 sezonu 3.haftasından bu sezona kadar maç kaçırmayan 1990 doğumlu oyuncu bu dönemde 26 gol atıp 35 asist yaptı ve bu alanda ligin en başarılı oyuncusu oldu.

2014-15 sezonundan beri 187 haftanın 186'sında görev yaptı

Edin Visca, Başakşehir'in yeniden Süper Lig'e yükseldiği 2014-15 sezonundan beri ligde oynanan 187 maçın 186 tanesinde görev aldı ve müthiş bir istatistiğe imza attı. Visca bu dönemde 59 gol atıp 49 asist yaptı ve 108 gole doğrudan katkı yaptı. Kaçırdığı tek maç 2017-18 sezonunda 2.haftada oynanan Karabükspor mücadelesi oldu. Bu maçta Abdullah Avcı, Sevilla mücadelesini düşünerek rotasyona gitmişti. Visca, sakatlık ya da cezalı pozisyona son 6 sezonda hiç düşmedi.

Bu sezon tüm maçlarda 90 dakika oynadı

Edin Visca bu sezon Süper Lig'de Başakşehir'in tüm maçlarında 90 dakika sahada kaldı. Visca hücum oyuncuları arasında tüm maçlarda 90 dakika oynayan tek oyuncu olurken 4 gol atıp 7 asist yaptı. Visca, Avrupa Kupaları’nda da takımının oynadığı 8 maçta 90 dakika sahada kaldı

Son iki sezonun asist kralı

Edin Visca Süper Lig'in son iki sezonunda asist kralı oldu. Bosna Hersekli oyuncu 2017-18 sezonunda 15 asist, 2018-19 sezonunda 14 asist ile bu alanda ilk sırada yer aldı.

Sezon maç gol asist

2014-15 34 8 2

2015-16 34 17 4

2016-17 34 8 7

2017-18 33 9 15

2018-19 34 13 14

2019-20 17 4 7

Toplam 186 59 49