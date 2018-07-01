Edinson Cavani şanssızlığı

Uruguay’da Portekiz maçının kahramanı Edinson Cavani büyük bir şanssızlık yaşadı. 2 gol atarak yıldızlaşan Cavani, 74. dakikada sakatlık geçirdi.

Ters bir harekette bulunan tecrübeli forvet direkt olarak oyuna devam edemeyeceğini işaret etti ve oyundan çıktı. Cavani’nin sakatlık geçirdiği pozisyonda saha kenarına gelmesine yardımcı olan isim Cristiano Ronaldo idi.

4 maçta 4 gol

Uruguay’da Edinson Cavani çıktığı 4 maçta 4 gol atarak, hem kupanın en skorerlerinden hem de takımının en iyisi oldu.



