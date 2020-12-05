05.12.2020 - 11:16 | | EDİRNE (AA)
Edirnespor Kulübü Başkanı Üner'in Kovid-19 testi pozitif çıktı
Edirnespor Kulübü Başkanı Savaş Üner'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Üner'in karantina sürecinin başladığı belirtildi. Açıklamada, "Edirne Belediye Meclis Üyesi, Edirne Gazetesi İmtiyaz Sahibi ve kulübümüzün başkanı Savaş Üner'in Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını üzülerek öğrendik. Değerli başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşup aramıza dönmesini temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.