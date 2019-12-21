Efecan Karaca: En beğendiğim Türk oyuncu Emre Belözoğlu...

İşte Efecan’ın bir birinden çarpıcı sözleri:

EURO 2020 HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYORSUN? TÜRKİYE NE KADAR İLERİ GİDEBİLİR?

Türkiye A Milli Takımı gerçekten çok iyi bir takım. Genç ve dinamik bir takım. Başımızda da çok önemli bir hocamız var. Bütün kamplara gittim ben. İnanılmaz bir arkadaşlık ortamı var. Sanki herkes uzun yıllardır birlikte oynuyormuş gibi. Çok da iyi futbolcular var. Hocamız da açıkladı; niye final olmasın? Ben de 'Niye final olmasın?' diyorum.

OYUN STİLİ OLARAK KENDİNE BENZETTİĞİN VE ÖRNEK ALDIĞIN BİRİ VAR MI?

Evet, Okan Buruk... Top oynarken onu hep izliyordum. O yüzden de kendime hep onu örnek alırdım. Hem insanlığını, hem futbolculuğunu, hem de kişiliğini... Futbolculuğu başarılıydı, hocalığı da harika bence.

TÜRKİYE EN ÇOK BEĞENDİĞİN FUTBOLCU KİM?

Türk olarak Emre Belözoğlu, yabancı olarak Ryan Babel ama Vedat Muriqi'yi de çok beğeniyorum.

4 BÜYÜKLERDEN HANGİSİNE TRANSFER OLMAK İSTERSİN?

Bu soruyu kim sorduysa, çok zor bir soru sormuş. 4 büyüklerde oynamak her Türk çocuğunun hayalidir. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'da bütün Türk oyuncular oynamak ister. Evet, Galatasaray çıkışlıyım ama hepsinde oynamak istersin. Gönlümde yatan bir takım var ancak artık profesyonel oldum. Bu soruya hepsi demek istiyorum.

SERGEN YALÇIN'IN AYRILMASI SENİ OLUMSUZ ETKİLEDİ Mİ?

Sergen hoca geçen sene gerçekten bana inanılmaz şeyler kattı, buradan kendisine teşekkür ederim. Özgüvenimi bana geri getirdi. İyi futbolcu olduğum konusunda beni ikna etti. Ozan Tufan için 'Futbola döndürmeye çalışıyoruz' diyordu. Gerçekten beni de hep yanına çağırıyordu. Hep benimle konuşuyordu. Benim dönüm noktam diyebilirim. Onunla birlikte ivme yakaladım, milli takıma gittim. Benim için ayrı bir yeri var. Tabii ki gittiğinde üzüldüm. Şimdi beni önceden de tanıyan Erol hoca var. O da çok iyi bir insan ve çok iyi bir hoca. İnşallah Sergen hocayla ileriki dönemlerden yeniden karşılaşırız. Sergen hoca inanılmaz disiplinlidir. Bir idmanları var, belki de çalıştığım en ağır idmanlardı. Hatta bunun hakkında söylediğimi sosyal medyada tiye aldılar. 'Hocam sen zamanında koşmuyordun' dediğimde 'Oğlum benim kadar yetenekliyseniz siz de koşmayın' demişti. O günkü idmanda afedersiniz bir kişi kusmuştu. O kadar ağır bir idmandı. Böyle ağır idmanları vardı hocanın. Kampta falan böyle idmanlar olamaz, artık bitiyorduk. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi üç oyuncusundan biridir. Belki de Türk olarak birincisidir. Bazen üst direğe vurma oyunu oynuyorduk, Sergen hoca 5'te 5 yapıyordu. Bir de krampon giymiyordu.

EN SEVDİĞİN YEMEK LAHMACUN MU, ADANA KEBAP MI?

İnanılmaz yemek yerim. Boğazıma düşkünümdür. İkisini de severim ama Adana diyorum. Adana'da da oynamıştım. Bir oturuşta 2-3 porsiyon yerim. Ben acayip yemek yerim ama kilo alamıyorum. Hep 63-64 kiloyum.

FENERBAHÇE'DEN TEKLİF ALDIN MI?

Yalan yok, Fenerbahçe'den teklif almadım ama diğerlerinden aldım. Bir tek Fenerbahçe'den almadım. Sözleşmem bitiyordu. Hatta imza atarken başkanın instagramdan öyle bir resmi var. Azıcık dokunduruyor.

EN UNUTAMADIĞIN GOL HANGİSİYDİ?

Fenerbahçe'ye attığım gol, en unutamadığım goldür. Kafayla atmıştım. Hatta bir ağabeyimiz var, kendisi hasta Fenerbahçeli... Beni arayıp 'O Fenerbahçe'yi Allah kahretmesin, 1.10'luk adamdan o golü nasıl yediler?' demişti. Benim rahmetli dedem de hasta Fenerbahçe taraftarıydı. Golü attıktan sonra anneannem aradı, tebrik etti. Dedem hiç tebrik bile etmedi. Üç gün falan eve gitme dediler. Rahmetli benimle üç gün konuşmadı.

TÜRKİYE DIŞINDA HANGİ ÜLKEDE VE HANGİ TAKIMDA OYNAMAK İSTERDİN?

İspanya Ligi'nde oynamak isterdim. En büyük hayalim milli takıma seçilmekti. Onu da gerçekleştirdim. İnşallah devamı gelir. Bana bu fırsatı verdiği için başta Şenol Güneş ve bana katkıları olan tüm hocalarıma teşekkür ederim. Hayalim o ay-yıldızlı formayı göğsümde taşımaktı. Çok şükür Allah bana nasip etti.

MİLLİ TAKIMA İLK SEÇİLDİĞİNDE NELER HİSSETTİN?

Sergen hoca da hafta başında bana milli takıma seçilebileceğimi söylemişti. Bende de bir heyecan başladı. Masör Sait her dakika sorunca beni de strese soktu. Cuma namazından döndüğümde fizyoterapist Ali ağabeyin odasında oturdum. Televizyonu açıp bir baktık, ismim yazıyor. Bir anda duygusallaştım, içeri gittim, gözlerim doldu. Hemen eşimi aradım, ağlamaya başladı. Takip ediyordu zaten. Annem, babamla paylaştım. Akrabalar aradı. Ömrüm boyunca hiç unutamam. Eşimle birlikte duygusal anlar yaşamıştık, ağlamıştım.

EN BEĞENDİĞİN YABANCI FUTBOLCU KİM?

Lionel Messi, ötesi yok bence. Bunlar üst düzey futbolcular. Lionel Messi'den ötesi var mı? Bence yok.