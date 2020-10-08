Efecan Karaca milli formayla dikkati çekti

Aytemiz Alanyaspor'un TFF 1'inci Lig'den beri formasını giyen başarılı sağ kanat oyuncusu ve kaptanı Efecan Karaca, 7 senedir takımda birçok başarıya imza attı. Her yıl performansını arttırarak yeteneğini konuşturan kaptan Efecan Karaca, milli takıma kadar yükseldi. Efecan Karaca, üçüncü kez milli formayı giydiği ve ilk kez 11'de sahaya çıktığı Almanya maçında performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Efecan Karaca, dün akşam Almanya'nın Köln şehrindeki RheinEnergie Stadyumu'nda oynanan ve 3-3 tamamlanan hazırlık maçında A Milli Futbol Takımı formasıyla ilk golünü de atmayı başardı.

Spor yorumcularından da tam not alan 30 yaşındaki kanat oyuncusu Efecan Karaca, Alanyaspor'un özellikle son iki yılda aldığı sonuçlarda büyük etki sağladı. Geçen yıl 33 maçta forma giyen kaptan, 2 gol 6 asistle takıma katkı sağladı. Bu sezon oynanan ilk 4 maçta da ilk 11 çıkan başarılı oyuncu 2 asistle takımın aldığı sonuçlara destek verdi. Efecan'ın Alanyaspor'da 2022 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.

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