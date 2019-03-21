Efecan Karaca’nın büyük heyecanı

Aytemiz Alanyaspor’da son dönemde gösterdiği istikrarlı ve başarılı performansın ardından kariyerinde ilk kez A Milli Takım’a çağrılan Efecan Karaca, kampın en heyecanlı isimlerinin başında geliyor.

Yıllardır hedeflediği milli takımda kalıcı olmayı çok isteyen 29 yaşındaki oyuncu teknik direktör Şenol Güneş’in gözüne girmek için idmanlarda elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. (Fanatik)