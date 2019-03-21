Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAlanyaspor Haberleri Efecan Karaca’nın büyük heyecanı
21.03.2019 - 09:16 |

Efecan Karaca’nın büyük heyecanı

Alanyaspor'da gösterdiği performansla ilk kez A Milli Takım’a çağrılan Efecan Karaca, Şenol Güneş’in gözüne girmek için idmanlarda elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor.

Efecan Karaca’nın büyük heyecanı
ABONE OL

Aytemiz Alanyaspor’da son dönemde gösterdiği istikrarlı ve başarılı performansın ardından kariyerinde ilk kez A Milli Takım’a çağrılan Efecan Karaca, kampın en heyecanlı isimlerinin başında geliyor.

Yıllardır hedeflediği milli takımda kalıcı olmayı çok isteyen 29 yaşındaki oyuncu teknik direktör Şenol Güneş’in gözüne girmek için idmanlarda elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. (Fanatik)

    Podolski, Türkiye'nin ve futbolun gündemini değerlendirdi
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Alanyaspor kafayı çalıştırdı!
      Alanyaspor kafayı çalıştırdı!
    2. Son dakika | Barcelona, Sarunas Jasikevicius'u resmen açıkladı
      Son dakika | Barcelona, Sarunas Jasikevicius'u resmen açıkladı
    3. Yeni Malatyaspor ligde kalacak! İddialı açıklama...
      Yeni Malatyaspor ligde kalacak! İddialı açıklama...
    4. Türkiye E-spor Futbol Ligi'nde derbiyi Gençlerbirliği kazandı
      Türkiye E-spor Futbol Ligi'nde derbiyi Gençlerbirliği kazandı
    5. Podolski'den Max Kruse açıklaması
      Podolski'den Max Kruse açıklaması



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ile seriyi sürdürmek istiyor

    Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ile seriyi sürdürmek istiyor

    Atiba Hutchinson: Beşiktaş'ta devam etmek istiyorum

    Atiba Hutchinson: Beşiktaş'ta devam etmek istiyorum

    Başakşehir'de sol beke iki aday: Hasan Ali ve Rybus

    Başakşehir'de sol beke iki aday: Hasan Ali ve Rybus

    Real Madrid - Getafe maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

    Real Madrid - Getafe maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

    Sıradaki Haber