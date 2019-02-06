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06.02.2019 - 15:28 | | ALANYA, (DHA)

Efecan taraftarlarla bir araya geldi

Aytemiz Alanyasporlu Efecan Karaca, imza gününde taraftarlarla buluştu.

Efecan taraftarlarla bir araya geldi
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Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Efecan Karaca, Alanyaspor Store'da düzenlediği imza gününde turuncu yeşilli taraftarlarla bir araya geldi. Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte Efecan Karaca, taraftarların formalarını imzaladı ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

İmza gününe Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Genel Sekreter Fikret Arık, Store ve Mağazalardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Enver Vural ve Sosyal İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Girenes de katıldı.

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