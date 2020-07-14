Efeler Ligi'nin deÄŸerlendirme toplantÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2019-2020 sezonunun deÄŸerlendirildiÄŸi, 2020-2021 sezonuyla ilgili gÃ¶rÃ¼ÅŸlerin paylaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± toplantÄ± yapÄ±ldÄ±.Â

TÃ¼rkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re Ankara'daki toplantÄ±ya TVF BaÅŸkanÄ± Mehmet Akif ÃœstÃ¼ndaÄŸ, TVF Liglerden Sorumlu AsbaÅŸkanÄ± Ahmet GÃ¶ksu, Genel Sekreter Nihal Ä°ÅŸÃ§i, TVF Lig Ä°ÅŸleri DanÄ±ÅŸmanÄ± Recep NurtanÄ±ÅŸ, TVF Ligler ve Teknik Ä°ÅŸler MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Orhan AydÄ±n, kurum avukatÄ± Merve Burcu Ä°lhan ve kulÃ¼p temsilcileri katÄ±ldÄ±.Â

ToplantÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ±nÄ± yapan BaÅŸkan ÃœstÃ¼ndaÄŸ, "GeÃ§tiÄŸimiz sezonu yaÅŸanan pandemi sÃ¼reci nedeniyle, normal sezon sonrasÄ± noktalamak zorunda kalmÄ±ÅŸ, bitirememiÅŸtik. Bu sÃ¼reÃ§ sonrasÄ± sizlerin gÃ¶rÃ¼ÅŸ ve Ã¶nerilerini dinleyip, deÄŸerlendireceÄŸimiz bir toplantÄ± gerÃ§ekleÅŸtirmek istedik. AXA Sigorta Efeler Ligiâ€™ni yeni sezonda 16 takÄ±m Ã¼zerinden oluÅŸturduk. 12 takÄ±mlÄ± ligde dÃ¼ÅŸmeyi kaldÄ±rdÄ±k, TVF 1. Lig'de final etabÄ±na katÄ±lmaya hak kazanan 4 takÄ±mÄ±mÄ±zÄ± da lige almaya karar verdik. Ligimize yeni katÄ±lan 4 takÄ±mÄ±mÄ±za hoÅŸ geldiniz diyor, baÅŸarÄ±lÄ± bir sezon diliyorum." ifadelerini kullandÄ±.Â

Yeni sezona eylÃ¼l ayÄ±nda baÅŸlamayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼klerini belirten ÃœstÃ¼ndaÄŸ ÅŸunlarÄ± aktardÄ±:Â

"Voleybola yakÄ±ÅŸÄ±r gÃ¼zel bir sezon olmasÄ±nÄ± da temenni ediyorum. AramÄ±za yeni katÄ±lan kulÃ¼plerimiz, deÄŸiÅŸen yÃ¶neticilerimiz var. Yine bu sene deÄŸiÅŸik bir format izleyerek antrenÃ¶rlerimiz de bu toplantÄ±da aramÄ±zda bulunuyor. Zor sÃ¼reÃ§te herkesin dÃ¼ÅŸÃ¼ncesine, desteÄŸine ihtiyaÃ§ duyuyoruz. TartÄ±ÅŸalÄ±m, gÃ¶rÃ¼ÅŸelim, doÄŸrusu ne ise hep birlikte karar verelim. Yeni sezonda maÃ§larÄ±mÄ±za eylÃ¼l ayÄ±nda baÅŸlamayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. CEV ve FIVB ile bu sÃ¼reÃ§te sÃ¼rekli gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼k, sÃ¼rekli konuÅŸtuk, gerekli yazÄ±ÅŸmalarÄ± yaptÄ±k. Ligi uzun tutmak istiyoruz fakat pandemi sÃ¼recinin nasÄ±l ilerleyeceÄŸini bilmiyoruz. Burada sizlerle birlikte ortak bir karar alacaÄŸÄ±z. AlacaÄŸÄ±mÄ±z karar herkesi mutlu edecek bir karar olacaktÄ±r. KulÃ¼plerimizle, teknik kadroda gÃ¶rev alan arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zla, camiamÄ±zda bulunan herkesle yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler sonrasÄ±nda doÄŸru iÅŸler yapmak iÃ§in gayret sarf ediyoruz. Biz voleybol liglerimiz iÃ§in elimizden gelenini en iyisini yapmaya devam edeceÄŸiz. Sadece bizim yapacak olmamÄ±z da yeterli deÄŸil, bunu hep birlikte baÅŸaracaÄŸÄ±z."Â

ÃœstÃ¼ndaÄŸ, yeni sezonda AXA Sigorta Efeler Ligiâ€™nde mÃ¼cadele edecek tÃ¼m takÄ±mlara baÅŸarÄ± diledi.

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