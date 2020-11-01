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01.11.2020 - 18:13 |

Efsane futbolcu Bobby Charlton'a demans teÅŸhisi kondu

Ä°ngiltere futbolunun efsane isimlerinden "SÃ¶r" unvanlÄ± Bobby Charlton demansa yakalandÄ±.Â

Efsane futbolcu Bobby Charlton'a demans teÅŸhisi kondu
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Ä°ngiltere futbolunun efsane isimlerinden "SÃ¶r" unvanlÄ± Bobby Charlton demansa yakalandÄ±.Â 

EÅŸi Norma tarafÄ±ndan Ä°ngiliz basÄ±nÄ±na yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 83 yaÅŸÄ±ndaki eski yÄ±ldÄ±z futbolcuya demans teÅŸhisi konulduÄŸu belirtildi.Â 

Ä°ngiltere Milli TakÄ±mÄ± ile 1966'da FIFA DÃ¼nya KupasÄ± kaldÄ±ran Bobby Charlton, futbol kariyerinin 17 senesi boyunca Manchester United formasÄ± giymiÅŸti.Â 

United formasÄ±yla 758 karÅŸÄ±laÅŸmada 249 gole imza atan Charlton, bu dÃ¶nemde 3 lig, birer Avrupa Åžampiyon KulÃ¼pler KupasÄ± ve Ä°ngiltere KupasÄ± kaldÄ±rdÄ±.Â 

1966 yÄ±lÄ±nda ''AltÄ±n Top'' (Ballon d'Or) Ã¶dÃ¼lÃ¼ne layÄ±k gÃ¶rÃ¼len Bobby Charlton'Ä±n aÄŸabeyi Jack de demansa yakalanmÄ±ÅŸ ve 11 Temmuz'da 85 yaÅŸÄ±ndayken vefat etmiÅŸti.

Efsane futbolcu Bobby Charltona demans teÅŸhisi kondu

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