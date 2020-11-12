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12.11.2020 - 10:37 | | BUENOS AIRES (AA) -

Son dakika | Efsane futibolcu Maradona taburcu edildi

Subdural kanama teşhisiyle beyninden ameliyat edilen Arjantin'in futbol efsanesi, kaldığı Olivos Kliniği'nden ayrıldı.

Son dakika | Efsane futibolcu Maradona taburcu edildi
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Arjantinli efsane futbolcu Diego Maradona, geçirdiği beyin ameliyatından 8 gün sonra taburcu edildi.

Subdural kanama teşhisiyle beyninden ameliyat edilen Maradona, kaldığı Olivos Kliniği'nden ayrıldı.

Maradona'nın doktoru Leopoldo Luque, 60 yaşındaki eski futbolcunun iyileşme sürecine evinde devam edeceğini, bu süre zarfında alkol bağımlılığından kurtulmak için de tedavi göreceğini belirtti.

Futbol tarihinin en iyi oyuncuları arasında gösterilen Maradona, Arjantin Birinci Futbol Ligi takımlarından Gimnasia'nın teknik direktörlüğünü yapıyor.

Maradona, Arjantin Milli Takımı formasıyla 1986'da FIFA Dünya Kupası'nı kaldırmış, İtalyan kulübü Napoli ile de 2 kez lig şampiyonluğu yaşamıştı.

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