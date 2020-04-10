Ege Havsa: Oyunculardan kimse kalmadÄ±, bir tek ben varÄ±m

Â

Amerikan Kolej Basketbol Ligi (NCAA) ekiplerinden Utah Valley Wolverines'de forma giyen TÃ¼rk basketbolcu Cavit Ege Havsa, koronavirÃ¼s salgÄ±nÄ±ndan en Ã§ok etkilenen Ã¼lkelerin baÅŸÄ±nda gelen ABD'de yaÅŸanan durumla ilgili olarak, "Åžu an Utah'ta bir sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ya da maske veya eldiven kullanma zorunluluÄŸu yok. Burada koronavirÃ¼s Ã§ok yayÄ±lmadÄ±.Â Okullar ve iÅŸ yerleri diÄŸer eyaletlere gÃ¶re Utah'ta daha erken tatil oldu. Utah Valley Ãœniversitesi'nde okuyorum, hala spor salonumuz aÃ§Ä±k. Oyunculardan kimse Utah'ta kalmadÄ±, bir tek ben varÄ±m. Hala spor salonuna gidip antrenmanlarÄ±ma devam ediyorum" ifadelerini kullandÄ±.

Anadolu Efes altyapÄ±sÄ±ndan yetiÅŸen ve kariyerini NCAA ekiplerinden Utah Valley Wolverines'de sÃ¼rdÃ¼ren TÃ¼rk basketbolcu Cavit Ege Havsa; koronavirÃ¼s salgÄ±nÄ±, kariyeri, TÃ¼rk Milli TakÄ±mÄ±, ABD'de son durum, Furkan Korkmaz, Mehmet Okur ve daha birÃ§ok konuda video konferans yoluyla DemirÃ¶ren Haber AjansÄ±'na (DHA) Ã¶zel aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

"Ä°NSANLAR ZORUNLU BÄ°R DURUM OLMADIÄžI SÃœRECE EVDEN DIÅžARI Ã‡IKMIYOR"

Utah'Ä±n Orem kentinde yaÅŸayan Havsa, Utah'ta koronavirÃ¼sÃ¼n henÃ¼z Ã§ok yayÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydederek, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu: "Åžu an Utah'ta bir sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ya da maske veya eldiven kullanma zorunluluÄŸu yok. Burada koronavirÃ¼s Ã§ok yayÄ±lmadÄ± ÅŸu anlÄ±k. Toplamda 36 bin kiÅŸiye test yapÄ±ldÄ± ve 1800 kiÅŸinin koronavirÃ¼s testi pozitif Ã§Ä±ktÄ±. 156 kiÅŸi yoÄŸun bakÄ±mda ve sadece 13 tane hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ kiÅŸi var. Ben Utah'ta ÅŸu andaÂ Orem ÅŸehrindeyim. Burada insanlar sadece zorunlu durumlarda dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kÄ±yorlar. Sadece market alÄ±ÅŸveriÅŸi iÃ§in. Okullar ve iÅŸ yerleri diÄŸer eyaletlere gÃ¶re Utah'ta daha erken tatil oldu. Dersler online yapÄ±lÄ±yor, lise, ilkokul, ortaokul, Ã¼niversite, hepsi online oldu. SÄ±navlara da online giriyoruz. Basketbolda ise ben Utah Valley Ãœniversitesi'nde okuyorum, hala spor salonumuz aÃ§Ä±k. Oyunculardan kimse Utah'ta kalmadÄ±, bir tek ben varÄ±m. Ben hala spor salonuna gidip basketbol ve halter antrenmanlarÄ±ma devam ediyorum. AyrÄ±ca orasÄ± her gÃ¼n dezenfekte ediliyor, bir sorun yaÅŸamÄ±yoruz."

"TAKIMDAKÄ° HERKES AÄ°LESÄ°NÄ°N YANINA GÄ°TTÄ°"

TakÄ±mdaki basketbolcular arasÄ±nda sadece kendisinin ÅŸu anda Utah'ta kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Cavit Ege Havsa, "BenÂ bu seneki tek uluslararasÄ± oyuncuydum takÄ±mdaki. Bundan Ã¶nceki senelerde takÄ±mda bir Alman oyuncumuz daha vardÄ±. Ancak bu sezon sadece benim. TakÄ±mda oynayan ABD'li isimlerin de hepsi ailesinin yanÄ±nda, evlere hapsolmuÅŸ durumda" diye konuÅŸtu.

"ÅžU ANDA SEYAHAT YAPMAK GÃœVENLÄ° OLMADIÄžI Ä°Ã‡Ä°N TÃœRKÄ°YE'YE DÃ–NMEYE SICAK BAKMIYORUM"

KoronavirÃ¼s salgÄ±nÄ± nedeniyle TÃ¼rkiye'ye, ailesinin yanÄ±na dÃ¶nmeyi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼p dÃ¼ÅŸÃ¼nmediÄŸi sorusuna yanÄ±t veren 22 yaÅŸÄ±ndaki basketbolcu, "DÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼m aslÄ±nda, 3 MayÄ±s'ta dÃ¶necektim mezuniyetten hemen sonra. MayÄ±sÄ±n 1'inde mezun oluyorum. Ama bir sene daha master yapma kararÄ± verdim. Bu yÃ¼zden Amerika'dan Ã§Ä±kmayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yorum. 15-20 saatlik bir yolculuÄŸun Ã§ok gÃ¼venli olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yorum. TÃ¼rkiye'ye dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼mde 14 gÃ¼nlÃ¼k bir karantina sÃ¼recim olacak, en fazla 1 ay orada kalabileceÄŸim. O yÃ¼zden dÃ¶nmeye Ã§ok sÄ±cak bakmÄ±yorum. Burada kalacaÄŸÄ±m" dedi.

"NCAA'DE SEZON Ä°PTAL OLDU"

NCAA'de sezonun iptal olduÄŸunu ve mart turnuvasÄ±na hiÃ§bir takÄ±mÄ±n katÄ±lamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Cavit Ege Havsa, "Sezon bitti. TÃ¼m okullar transfer sezonunda. Transfer olmak isteyen oyuncular iÃ§in problemli bir durum var. NCAA, 31 MayÄ±s'a kadar tÃ¼m okul ziyaretlerini yasakladÄ±. Åžu an ben de bir sonraki gideceÄŸim okula ziyaret etmeden karar vereceÄŸim. Biraz zor olacak" ifadelerini kullandÄ±.

"Ä°NSANLARA BASKETBOLU SEVDÄ°REN KULÃœP EFES'TÄ°R"

ABD'de olmasÄ±nda, Anadolu Efes'in altyapÄ±sÄ±ndan Ã§Ä±kmasÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k payÄ± olduÄŸunu belirten genÃ§ basketbolcu, "Efes, TÃ¼rkiye'de ilk 5 basketbol kulÃ¼bÃ¼nÃ¼n iÃ§inde. Hepimizin bildiÄŸi gibi "Efes Ruhu" var. Ä°nsanlara basketbolu sevdiren kulÃ¼p Efes Pilsen'dir. Efes Pilsen altyapÄ±sÄ±nda 10 sene oynadÄ±m. Bir sene hem altyapÄ±, hem A takÄ±m oyuncusu oldum. AntrenÃ¶rler ve oyunculardan Ã§ok ÅŸey Ã¶ÄŸrendim ve onlarÄ±n tavsiyesiyle Amerika'ya geldim. Avrupa'da Ã§ok tecrÃ¼be kazandÄ±m, bir sÃ¼rÃ¼ profesyonel isimle basketbol oynadÄ±m. Utah Valley'de de bu tecrÃ¼belerimi gÃ¶stermeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum" aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.

"DRAFT'TA SEÃ‡Ä°LEMEZSEM, YAZ LÄ°GÄ°'NDE ÅžANSIMI DENEYECEÄžÄ°M"

Gelecek sene master yaptÄ±ktan sonra Ã¼niversiteler ile iliÅŸiÄŸinin kesileceÄŸini dile getiren Havsa, ÅŸu ifadeleri kullandÄ±: "Master bittikten sonra tÃ¼m iliÅŸkilerim kesilmiÅŸ oluyor Ã¼niversitelerle. Ondan sonra NBA DraftÄ±'na katÄ±lmak istiyorum. SeÃ§ilirsem Ã§ok gÃ¼zel olur. Ama seÃ§ilemezsem de, yine NBA Yaz Ligi'nde oynamak istiyorum."

"Ä°LK ETAPTA PLANIM AMERÄ°KA'DA KALICI OLABÄ°LMEK, OLAMAZSAM AVRUPA'YA DÃ–NMEK Ä°STÄ°YORUM"

GeleceÄŸiyle ilgili planlarÄ±ndan bahseden Havsa, ilk planÄ±nÄ±n Amerika'da kalmak olduÄŸunu sÃ¶ylerken, "Amerika'da yÃ¼rÃ¼mezse, burada kalamazsam, o zaman Avrupa'ya dÃ¶nmek istiyorum. Ä°spanya, Almanya ve Ä°talya liglerini beÄŸeniyorum, Ã¶ncelikli ligler oralar. TÃ¼rkiye'de de iyi bir takÄ±mda forma giymek isterim" dedi.

"HER ZAMAN MÄ°LLÄ° GÃ–REVE HAZIRIM"

A Milli Erkek Basketbol TakÄ±mÄ±'nda forma giymek iÃ§in her zaman hazÄ±r olduÄŸunu kaydeden Havsa, TÃ¼rkiye'nin kÄ±sa rotasyonunda eksikleri olduÄŸunu belirterek, "TÃ¼rkiye Milli TakÄ±mÄ±'nÄ±n formasÄ±nÄ± U16, U18 ve U20'de giydim. Milli takÄ±m formasÄ±nÄ± giymek bambaÅŸka bir heyecan, mutluluk. Her zaman o gÃ¶reve hazÄ±rÄ±m. KÄ±sa rotasyonunda zorlanmalar yaÅŸÄ±yoruz, bunun farkÄ±ndayÄ±m. DoÄŸuÅŸ (Balbay) aÄŸabey orayÄ± iyi idare ediyor. BuÄŸrahan Tuncer de katkÄ± vermeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. BaÅŸka isimler de var. Kendimi kesinlikle o seviyede gÃ¶rÃ¼yorum. HiÃ§ kimseden korkum yok. Kolej kariyerim bittikten sonra, profesyonel oynamaya baÅŸladÄ±ktan sonra, o formayÄ± giyip, o formanÄ±n Ã¼zerimde kalÄ±cÄ± olacaÄŸÄ±na inanÄ±yorum. Amerika'da kalamazsam, Avrupa'da ya da TÃ¼rkiye'de forma giymek istiyorum" diye konuÅŸtu.

"NCAA KURALLARINDAN DOLAYI TAKIMLARLA GÃ–RÃœÅžMEM YASAK"

"BugÃ¼ne kadar Avrupa'dan veya TÃ¼rkiye'den bir teklif aldÄ±n mÄ±" sorusuna yanÄ±t veren Cavit Ege, "NCAA'nÄ±n kurallarÄ±na gÃ¶re menajerle anlaÅŸmak ya da konuÅŸmak yasak. Kolejde oynadÄ±ÄŸÄ±n sÃ¼rece diÄŸer kulÃ¼plerle de gÃ¶rÃ¼ÅŸmek yasak. TÃ¼rkiye'den geldiÄŸim ve oradan Ã§ok insan tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±m iÃ§in, oradaki takÄ±mlarla hep iletiÅŸim iÃ§erisindeyim. Benden haberdarlar, ben de onlarÄ±n durumunu biliyorum. Seneye kolej basketbolunu bitirdikten sonra, mart ayÄ± sonunda bir menajerle anlaÅŸacaÄŸÄ±m. TÃ¼m gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerimi o yapacak. Avrupa'dan hiÃ§bir takÄ±mla iletiÅŸim halinde deÄŸilim, kurallara gÃ¶re olamam da. Seneye mart ayÄ± sonunda birÃ§ok takÄ±mla gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler baÅŸlayacaÄŸÄ±m" deÄŸerlendirmesinde bulundu.

"4-5 SENE SONRA KENDÄ°MÄ° KESÄ°NLÄ°KLE MÄ°LLÄ° TAKIMIN GUARDI OLARAK GÃ–RÃœYORUM"

"4-5 sene sonra kendini nerede gÃ¶rÃ¼yorsun" sorusuna Havsa, "Ben her zaman planlarÄ±mÄ±, basketbol konusunda haftalÄ±k yapÄ±yorum. Bir sene sonrasÄ±nÄ± bile gÃ¶rmek Ã§ok zor. Åžans faktÃ¶rÃ¼, antrenÃ¶r, takÄ±m faktÃ¶rÃ¼ sizi Ã§ok etkiliyor. Ama kendimi 4-5 sene sonra kesinlikle milli takÄ±mÄ±n guardÄ± olarak gÃ¶rÃ¼yorum. Bu formayÄ± uzun sÃ¼re terleteceÄŸimi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. TakÄ±m olarak da EuroLeague seviyesinde bir takÄ±mÄ±n lideri olabileceÄŸimi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Tabii ki NBA ÅŸansÄ±mÄ± da denemek istiyorum" yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.

"FURKAN KORKMAZ Ä°LE Ã‡OK YAKINIZ"

NBA ekiplerinden Philadelphia 76ers'te forma giyen milli basketbolcu Furkan Korkmaz ile aynÄ± dÃ¶nem Efes altyapÄ±sÄ±nda oynadÄ±klarÄ±nÄ± ve Ã§ok yakÄ±n arkadaÅŸ olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Havsa, "Furkan ile 5 senelik bir takÄ±m arkadaÅŸlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z var altyapÄ±dayken. Her zaman gÃ¼nlÃ¼k ve haftalÄ±k telefon konuÅŸmalarÄ±mÄ±z devam ediyor. Ben ona gidiyorum, o benim maÃ§larÄ±ma geliyor. Cedi (Osman) benden 2 yaÅŸ bÃ¼yÃ¼k. Onunla, 'Merhaba, nasÄ±lsÄ±n' ÅŸeklinde konuÅŸuyoruz. Furkan ile daha yakÄ±nÄ±z" dedi.

"PHILADELPHIA, FURKAN Ä°Ã‡Ä°N JJ REDICK'I GÃ–NDERDÄ°"

Furkan Korkmaz'Ä±n 3'Ã¼ncÃ¼ senesinde ABD'ye adapte olduÄŸunu belirten Cavit Ege, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu: "Furkan ilk baÅŸta ilk 2 senede alÄ±ÅŸma sÃ¼reci geÃ§irdi Amerika'ya. 3'Ã¼ncÃ¼ senesinde tekrar Philadelphia ile kontrat yapÄ±nca Philadelphia onun ailesi oldu. Onu kabul ettiler, Furkan da onlarÄ± kabul ettiler. RolÃ¼nÃ¼ de kabul etti. ÅžutÃ¶r guard olarak oynuyor. JJ Redick normalde o takÄ±mÄ±n ilk 5'indeydi. Bence Furkan'a Ã§ok gÃ¼vendi Philadelphia organizasyonu ve Redick'i gÃ¶nderdiler. Furkan kendini 6'ncÄ± adam ya da ilk 5'te gÃ¶rmeye baÅŸladÄ±. Ã‡ok iyi sÃ¼reler almaya baÅŸladÄ±. Åžutunu da Ã§ok gÃ¼venli bir ÅŸekilde kullanÄ±yor, tÃ¼m organizasyon ona gÃ¼veniyor, onun ÅŸut atmasÄ±nÄ± istiyor. Bence Furkan'Ä±n kariyeri Ã§ok gÃ¼zel bir ÅŸekilde devam edecek."

"EFES'TEKÄ° ANTRENÃ–RLERLE HALA Ä°RTÄ°BATTAYIZ"

Anadolu Efes'teki antrenÃ¶rler ile hala yakÄ±n temasta olduÄŸunu kaydeden genÃ§ basketbolcu Havsa, "Efes'teki antrenÃ¶rlerle, Ã¶zellikle asistan koÃ§larla, Cenk YÄ±ldÄ±rÄ±m gibi, A takÄ±m koordinatÃ¶rÃ¼ Alper YÄ±lmaz gibi, onlarla iletiÅŸimim devam ediyor. AltyapÄ±daki Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±m antrenÃ¶rlerle de devam ediyor. Onun dÄ±ÅŸÄ±nda milli takÄ±mdan irtibatta olduÄŸum antrenÃ¶rler var. Hepsiyle aylÄ±k birbirimize rapor veriyoruz. Herkes ile irtibatÄ±m var" ifadelerini kullandÄ±.

"OKULDA BANA, 'MEHMET OKUR'U TANIYOR MUSUN" SORULARI GELÄ°YOR"

NBA ekiplerinden Utah Jazz'Ä±n efsane isimleri arasÄ±nda yer alan eski milli basketbolcu Mehmet Okur'un Utah'ta Ã§ok sevildiÄŸinden bahseden Cavit Ege Havsa, "Mehmet Okur aÄŸabey ile Instagram'dan mesajlaÅŸtÄ±k. Ben ona yazdÄ±m, 'Mehmet aÄŸabey Utah'tayÄ±m, NCAA'da oynuyorum' ÅŸeklinde. Ondan da Ã§ok mÃ¼tevazÄ± bir cevap aldÄ±m. Hala irtibattayÄ±z, hala konuÅŸuyoruz. GÃ¶rÃ¼ÅŸeceÄŸiz inÅŸallah bu yaz ya da Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki sezon. Mehmet aÄŸabey Utah'ta Ã§ok seviliyor. Herkesin dilinde. Benim de TÃ¼rk olduÄŸumu kimse yadÄ±rgamÄ±yor, herkes Mehmet aÄŸabeyden alÄ±ÅŸÄ±k. Burada da okulda bana soruyorlar, 'Mehmet Okur'u tanÄ±yor musun, aynÄ± altyapÄ±da mÄ± oynadÄ±nÄ±z' ÅŸeklinde sorular alÄ±yorum" diyerek sÃ¶zlerini noktaladÄ±.

Â