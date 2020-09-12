12.09.2020 - 17:06 |
Eibar - Celta Vigo (CANLI)
İspanya La Liga'nın açılış maçında Eibar, sahasında Celta Vigo'yu konuk ediyor. Mücadeleyi haberimiz içindeki Youtube linkinden canlı olarak izleyebilirsiniz.
İspanya La Liga'da heyecan başlıyor. Açılış maçında Eibar ile Celta Vigo karşı karşıya geliyor.
17:00'da başlayan mücadeleyi haberimiz içinde yer alan D-Smart Youtube linkinde canlı olarak izleyebilirsiniz.
İLK 11'LER
Eibar: Dimitrovic, Bigas, Oliveira, Sergio, Piop, Correa, Garcia, Inui, Pedro Leon, Edu, Enrich.
Celta Vigo: Villar, Hugo Mallo, Aidoo, Araujo, Olaza, Tapia, Türkiye BayrağıOkay, Brais Mendez, Türkiye BayrağıEmre Mor, Nolito, Iago Aspas.