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12.09.2020 - 17:06 |

Eibar - Celta Vigo (CANLI)

İspanya La Liga'nın açılış maçında Eibar, sahasında Celta Vigo'yu konuk ediyor. Mücadeleyi haberimiz içindeki Youtube linkinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Eibar - Celta Vigo (CANLI)
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İspanya La Liga'da heyecan başlıyor. Açılış maçında Eibar ile Celta Vigo karşı karşıya geliyor. 

17:00'da başlayan mücadeleyi haberimiz içinde yer alan D-Smart Youtube linkinde canlı olarak izleyebilirsiniz.

İLK 11'LER

Eibar: Dimitrovic, Bigas, Oliveira, Sergio, Piop, Correa, Garcia, Inui, Pedro Leon, Edu, Enrich.

Celta Vigo: Villar, Hugo Mallo, Aidoo, Araujo, Olaza, Tapia, Türkiye BayrağıOkay, Brais Mendez, Türkiye BayrağıEmre Mor, Nolito, Iago Aspas.

Caner Erkin&Şükran Ovalı çiftinin keyfi yerinde...
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