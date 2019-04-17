Eintracht Frankfurt, Luka Jovic'in bonservisini aldı

Bu sezonun Avrupa'da parlayan yıldızlarından biri olan Luka Jovic merakla beklenen imzayı attı.

Eintracht Frankfurt kulübünden yapılan açıklamada, Jovic'in bonservisinin Benfica'dan alındığı ve oyuncuyla 2023 yılına kadar sözleşma imzalandığı duyuruldu.

Luka Jovic'in bonservis bedeli açıklanmazken, Sırp golcünün piyasa değeri ise tam 55 milyon euro...

Kulüp imzayı böyle duyurdu