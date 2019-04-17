Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Eintracht Frankfurt, Luka Jovic'in bonservisini aldı
17.04.2019 - 17:33 |

Eintracht Frankfurt, Luka Jovic'in bonservisini aldı

Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt, yıldız golcüsü Luka Jovic'in bonservisinin Benfica'dan alındığını ve oyuncuyla 2023 yılına kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

Eintracht Frankfurt, Luka Jovic'in bonservisini aldı
ABONE OL

Bu sezonun Avrupa'da parlayan yıldızlarından biri olan Luka Jovic merakla beklenen imzayı attı.

Eintracht Frankfurt kulübünden yapılan açıklamada, Jovic'in bonservisinin Benfica'dan alındığı ve oyuncuyla 2023 yılına kadar sözleşma imzalandığı duyuruldu.

Luka Jovic'in bonservis bedeli açıklanmazken, Sırp golcünün piyasa değeri ise tam 55 milyon euro...

Kulüp imzayı böyle duyurdu

    Emre Mor çalışmalarını Danimarka'da sürdürüyor!
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Sivas Belediyespor, Furkan Işık’ı kadrosuna kattı
      Sivas Belediyespor, Furkan Işık’ı kadrosuna kattı
    2. Fenerbahçe'de Falette için onay çıktı
      Fenerbahçe'de Falette için onay çıktı
    3. Udinese - Juventus maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
      Udinese - Juventus maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
    4. Lazio - Cagliari maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
      Lazio - Cagliari maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
    5. Galatasaray, sezonu Antalya'da kapatacak
      Galatasaray, sezonu Antalya'da kapatacak



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Süper Lig'de perde kapanıyor! Küme düşecek 2 takım...

    Süper Lig'de perde kapanıyor! Küme düşecek 2 takım...

    Galatasaray'ın yıldızı Falcao'dan ilginç takip

    Galatasaray'ın yıldızı Falcao'dan ilginç takip

    Son dakika | Trabzonspor'da Lucescu sesleri

    Son dakika | Trabzonspor'da Lucescu sesleri  

    Transfer haberleri | Başakşehirli Deha Real Madrid'e transfer oldu

    Transfer haberleri | Başakşehirli Deha Real Madrid'e transfer oldu

    Sıradaki Haber