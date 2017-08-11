Ekpe Udoh'tan Fenerbahçe yanıtı

Fenerbahçe'den ayrılarak NBA'in yolunu tutan Ekpe Udoh, sosyal medya üzerinden açıklamalar yaptı.

NBA'de formasını giyeceği Utah Jazz'ın resmi Twitter hesabından soruları yanıtlayan Ekpe Udoh, Fenerbahçe'nin Avrupa'nın en iyi takımı olduğunu ve Türkiye'de en çok çayı sevdiğini dile getirdi.

İşte Ekpe Udoh'un verdiği yanıtlar;

-Avrupa'da en takım hangisi?

"Fener!"

-Ekpe Baba kararından mutlu musun?

"Bu fırsat için mutluyum ve minnettarım"

-Türkiye'de en çok neyi seviyordun?

"Türk çayı"

-Bogdanovic'e karşı oynayacağını hiç düşündün mü?

"Evet, biz bunu zaten konuştuk"

-Fenerbahçe taraftarları hakkında ne düşünüyorsun?

"Adamsın"

(Sporx)