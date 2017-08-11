Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerNba Haberleri Ekpe Udoh'tan Fenerbahçe yanıtı
11.08.2017 - 07:08 |

Ekpe Udoh'tan Fenerbahçe yanıtı

Fenerbahçe'den ayrılan Ekpe Udoh, yeni takımı Utah Jazz'ın resmi Twitter hesabından soruları yanıtladı.

Ekpe Udoh'tan Fenerbahçe yanıtı
ABONE OL

Fenerbahçe'den ayrılarak NBA'in yolunu tutan Ekpe Udoh, sosyal medya üzerinden açıklamalar yaptı.

NBA'de formasını giyeceği Utah Jazz'ın resmi Twitter hesabından soruları yanıtlayan Ekpe Udoh, Fenerbahçe'nin Avrupa'nın en iyi takımı olduğunu ve Türkiye'de en çok çayı sevdiğini dile getirdi.

İşte Ekpe Udoh'un verdiği yanıtlar;

-Avrupa'da en takım hangisi?

"Fener!"

-Ekpe Baba kararından mutlu musun?

"Bu fırsat için mutluyum ve minnettarım"

-Türkiye'de en çok neyi seviyordun?

"Türk çayı"

-Bogdanovic'e karşı oynayacağını hiç düşündün mü?

"Evet, biz bunu zaten konuştuk"

-Fenerbahçe taraftarları hakkında ne düşünüyorsun?

"Adamsın"

(Sporx)

    Samsunspor 55. kuruluş yılını kutladı
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Son dakika transfer haberleri - Fabri, Mallorca'dan ayrıldı, Beşiktaş heyecanlandı
      Son dakika transfer haberleri - Fabri, Mallorca'dan ayrıldı, Beşiktaş heyecanlandı
    2. Hakan Kutlu: "Kaybettiğimiz için çok üzgünüz, Play-off yolunda büyük yara aldık"
      Hakan Kutlu: "Kaybettiğimiz için çok üzgünüz, Play-off yolunda büyük yara aldık"
    3. Pınar Karşıyaka, TBF'nin verdiği puan silme cezasına itiraz
      Pınar Karşıyaka, TBF'nin verdiği puan silme cezasına itiraz
    4. İspanya 1. Basketbol Ligi'nin şampiyonu Baskonia oldu
      İspanya 1. Basketbol Ligi'nin şampiyonu Baskonia oldu
    5. Samsunspor'un 55. kuruluş yıl dönümü kutlandı
      Samsunspor'un 55. kuruluş yıl dönümü kutlandı



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı

    Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı

    Konyaspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

    Konyaspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

    Ergin Ataman'dan İspanya ACB'nin şampiyonu Baskonia'ya tebrik ve TBF'ye eleştiri

    Ergin Ataman'dan İspanya ACB'nin şampiyonu Baskonia'ya tebrik ve TBF'ye eleştiri

    Giresunspor - Bursaspor: 0-1

    Giresunspor - Bursaspor: 0-1

    Sıradaki Haber