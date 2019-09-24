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24.09.2019 - 18:48 | | İSTANBUL (AA)

Ekrem İmamoğlu'ndan Başakşehir Futbol Kulübü'ne ziyaret

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Başakşehir Futbol Kulübü'nü ziyaret etti.

Ekrem İmamoğlu'ndan Başakşehir Futbol Kulübü'ne ziyaret
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Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ'ın da yer aldığı ziyaretle ilgili, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu, kulübümüzü ziyaret etti. Ekrem İmamoğlu, yöneticilerimizle fikir alışverişinde bulunup 2019-2020 sezonu için kulübümüze başarılar diledi. Görüşme sonunda başkanımız Göksel Gümüşdağ, İmamoğlu'na günün anısına plaket ve isminin yazılı olduğu forma hediye etti." denildi.

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